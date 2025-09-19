12:53  19 вересня
19 вересня 2025, 21:30

Співачка Оля Полякова показала, як її донька вміє просити гроші

19 вересня 2025, 21:30
Фото з відкритих джерел
Співачка Оля Полякова показала, як її старша донька оригінально просить у неї гроші. Зробила вона це

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

Як розповіла Оля Полякова, її старша донька Маша, яка зараз живе в США, надіслала їй кавер на пісню Queen Bohemian Rhapsody. От тільки замість деяких рядків вона вставляла свою імпровізацію: ": "Мамо, закинь грошей, бо інакше залишуся голодною".

Співачка з гумором зазначила, що її донька точно ніколи не пропаде і знайде спосіб отримати гроші в будь-якій ситуації. За словами Олі Полякової, піснею донька "наколядувала" в неї 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала, що завжди підтримувала старшу доньку Машу фінансово. Проте тепер, коли дівчина вийшла заміж, зіркова мама може відмовляти в таких проханнях.

