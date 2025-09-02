19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
02 сентября 2025, 02:30

"Это очень сложное кино": известная актриса рассказала о фильме, который Украина отправила на Оскар

02 сентября 2025, 02:30
Иллюстративное фото
В прокат уже вышел фильм "2000 метров к Авдеевке" от режиссера Мстислава Чернова. В этом году оскароносный режиссер снова поборется за статуэтку

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

По словам актрисы Натальи Бабенко, фильм "2000 метров к Авдеевке" получился очень сложным. Эту картину команда Мстислава Чернова снимала во время контрнаступления летом 2023 года, когда бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады вынуждены пробираться через заминированную лесистую территорию, чтобы деоккупировать село Андреевку.

"Фильм очень сложен – после него не хочется говорить, но его очень важно посмотреть. Особенно тем, кто забыл, устал, думает, что все так просто, и никому не помогает. Это очень страшно. И ты, как зритель, будто оказываешься там, с ребятами, на нулевых позициях. Очень сложное кино, но я считаю, что, несмотря на это, его стоит увидеть", - говорит актриса.

Напомним, ранее в сети уже показали первый трейлер фильма "2000 метров к Андреевке". В описании ленты говорят, что это история о бойцах Третьей штурмовой бригады, борющихся за каждый метр украинской земли.

Недавно стало известно, что команда Мстислава Чернова, уже получавшего "Оскар" за фильм "20 дней в Мариуполе", снова будет соперничать за статуэтку на премии Оскар. Украинский комитет избрал в этом году фильм "2000 метров к Андреевке".

