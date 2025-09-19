Фото: пресслужба

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Фільм "За перемогу!" Валентина Васяновича отримав на Міжнародному кінофестивалі в Торонто нагороду програми Platform. При цьому це перший випадок, коли взагалі українська стрічка була обрана до престижної секції фестивалю, яка присвячена фільмам із чітким режисерським голосом.

Зазначається, що цей фільм буде важливим не лише для українців, але й для тих, хто Україну підтримує. Ця стрічка – це антиутопія на драма, яка розкриває, яким може бути післявоєнне життя українців. Головний режисер фільму – режисер, який вагається повертатися додому через нестабільну економічну ситуацію.

