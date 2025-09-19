12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
19 вересня 2025, 23:30

Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Торонто

19 вересня 2025, 23:30
Фото: пресслужба
Фільм українського режисера Валентина Васяновича отримав головну нагороду на 50-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Стрічка називається «За перемогу!»

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Фільм "За перемогу!" Валентина Васяновича отримав на Міжнародному кінофестивалі в Торонто нагороду програми Platform. При цьому це перший випадок, коли взагалі українська стрічка була обрана до престижної секції фестивалю, яка присвячена фільмам із чітким режисерським голосом.

Зазначається, що цей фільм буде важливим не лише для українців, але й для тих, хто Україну підтримує. Ця стрічка – це антиутопія на драма, яка розкриває, яким може бути післявоєнне життя українців. Головний режисер фільму – режисер, який вагається повертатися додому через нестабільну економічну ситуацію.

Нагадаємо, раніше фільм "Антарктида" Антона Птушкіна за перші два тижні прокату зібрав у кінотеатрах понад 200 тисяч глядачів. Це перший такий випадок для українського документального кіно.

