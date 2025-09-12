Фото из открытых источников

Известный актер сразу после начала полномасштабной войны начал военную службу. Теперь он сообщил, что сейчас он непригоден

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Андрей Фединчик рассказал, что больше не действующий военный. Оказалось, артист прошел сложную операцию, реабилитацию и повторное медицинское обследование. После этого он оказался непригоден.

"Дошел до конечной остановки на маршруте, который начался с операции. Потом была ВЛК, и дальше решение врачей - непригодное к военной службе", - говорит актер.

Он также поблагодарил всех, кто помог ему пройти сложное лечение и восстановление, а также собратьям.

"Отдельно благодарю всех за добрые пожелания и слова поддержки. Сам делаю и всех приглашаю постоянно помогать нашему войску, я изнутри знаю, как это важно. В такие времена нам следует держаться вместе", - считает артист.

Справка. Андрей Фединчик – украинский актер театра, кино и дубляжа. Его первыми работами были "Мухтар", "Городской романс" и другие проекты. В 2019 году он сыграл в фильмы "Круты 1918 года". Это была его первая роль в полнометражном кино. В 2022 году, когда началась полномасштабная война, он сразу вступил в территориальную оборону Житомира.