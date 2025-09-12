19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
16:49  12 сентября
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2025, 22:50

"Дошел до конечной остановки": актер Андрей Фединчик рассказал, почему больше не в ВСУ

12 сентября 2025, 22:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Известный актер сразу после начала полномасштабной войны начал военную службу. Теперь он сообщил, что сейчас он непригоден

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Андрей Фединчик рассказал, что больше не действующий военный. Оказалось, артист прошел сложную операцию, реабилитацию и повторное медицинское обследование. После этого он оказался непригоден.

"Дошел до конечной остановки на маршруте, который начался с операции. Потом была ВЛК, и дальше решение врачей - непригодное к военной службе", - говорит актер.

Он также поблагодарил всех, кто помог ему пройти сложное лечение и восстановление, а также собратьям.

"Отдельно благодарю всех за добрые пожелания и слова поддержки. Сам делаю и всех приглашаю постоянно помогать нашему войску, я изнутри знаю, как это важно. В такие времена нам следует держаться вместе", - считает артист.

Справка. Андрей Фединчик – украинский актер театра, кино и дубляжа. Его первыми работами были "Мухтар", "Городской романс" и другие проекты. В 2019 году он сыграл в фильмы "Круты 1918 года". Это была его первая роль в полнометражном кино. В 2022 году, когда началась полномасштабная война, он сразу вступил в территориальную оборону Житомира.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес актер
Рэпер OTOY готовится стать отцом и уже выбрал имена для детей
10 сентября 2025, 23:50
"Холостяк" с Тарасом Цымбалюком уже в скором времени: объявили дату премьеры
10 сентября 2025, 21:50
"Ты мое вдохновение": певица Тина Кароль показала взрослого сына
09 сентября 2025, 20:30
Все новости »
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
Польша изменила правила выплат украинцам
13 сентября 2025, 00:11
Бывшая жена Розового отреагировала на обвинение в растрате донатов
12 сентября 2025, 23:55
Украина импортировала 400 миллионов кубометров сжиженного газа из США
12 сентября 2025, 23:45
Зеленский заявил, что Украина готова делиться опытом с НАТО
12 сентября 2025, 23:29
Украинцев предупредили об отключении мобильного интернета
12 сентября 2025, 22:43
"Я от этого цинизма просто выпала": актриса Екатерина Кузнецова призналась, что предлагал ей муж пропагандистки Симоньян
12 сентября 2025, 22:25
Россияне зашли в Купянск через газовую трубу
12 сентября 2025, 22:12
Россияне атакуют Украину "Шахедами", в ряде областей объявлена воздушная тревога
12 сентября 2025, 21:59
Дания выделила для Украины более 300 миллионов евро: на что пойдут деньги
12 сентября 2025, 21:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »