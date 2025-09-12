19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
16:49  12 сентября
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2025, 22:25

"Я от этого цинизма просто выпала": актриса Екатерина Кузнецова призналась, что предлагал ей муж пропагандистки Симоньян

12 сентября 2025, 22:25
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Скандальный Тигран Кеосаян предлагал Екатерине Кузнецовой то, что удивило ее. Сегодня актриса вспоминает пропагандиста как деспотического человека

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

До аннексии Крыма Екатерина Кузнецова работала с Тиграном Кеосаяном. Когда на востоке Украины началась война, а остров россияне оккупировали муж пропагандистки Маргариты Симоньян предложил Екатерине сниматься в фильмы. Оказалось, что это пропаганда Кремля.

"Он деспот, он абсолютно ужасный человек в плане его проявлений. Это скота, вы знаете, таких надо еще поискать. Без принципов человек, который имеет огромное количество комплексов из-за того, что у него не сложилась карьера. Я считаю, что у него она не сложилась. Он говорит мне, что хочет пригласить меня в кино. Материал называется "Крымский мост"... Я от этого цинизма просто выпала", - рассказала актриса.

Напомним, Екатерина Кузнецова долгое время работала в РФ, снимаясь в фильмах и сериалах. В частности, одна из ее самых популярных ролей была в "Кухне". После 2022 года, когда произошло полномасштабное вторжение РФ в Украину, актриса находилась в Испании. Впоследствии она сказала, что в Россию возвращаться она не собирается.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес актриса
Рэпер OTOY готовится стать отцом и уже выбрал имена для детей
10 сентября 2025, 23:50
"Холостяк" с Тарасом Цымбалюком уже в скором времени: объявили дату премьеры
10 сентября 2025, 21:50
"Ты мое вдохновение": певица Тина Кароль показала взрослого сына
09 сентября 2025, 20:30
Все новости »
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
Польша изменила правила выплат украинцам
13 сентября 2025, 00:11
Бывшая жена Розового отреагировала на обвинение в растрате донатов
12 сентября 2025, 23:55
Украина импортировала 400 миллионов кубометров сжиженного газа из США
12 сентября 2025, 23:45
Зеленский заявил, что Украина готова делиться опытом с НАТО
12 сентября 2025, 23:29
"Дошел до конечной остановки": актер Андрей Фединчик рассказал, почему больше не в ВСУ
12 сентября 2025, 22:50
Украинцев предупредили об отключении мобильного интернета
12 сентября 2025, 22:43
Россияне зашли в Купянск через газовую трубу
12 сентября 2025, 22:12
Россияне атакуют Украину "Шахедами", в ряде областей объявлена воздушная тревога
12 сентября 2025, 21:59
Дания выделила для Украины более 300 миллионов евро: на что пойдут деньги
12 сентября 2025, 21:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »