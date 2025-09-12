Фото из открытых источников

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

До аннексии Крыма Екатерина Кузнецова работала с Тиграном Кеосаяном. Когда на востоке Украины началась война, а остров россияне оккупировали муж пропагандистки Маргариты Симоньян предложил Екатерине сниматься в фильмы. Оказалось, что это пропаганда Кремля.

"Он деспот, он абсолютно ужасный человек в плане его проявлений. Это скота, вы знаете, таких надо еще поискать. Без принципов человек, который имеет огромное количество комплексов из-за того, что у него не сложилась карьера. Я считаю, что у него она не сложилась. Он говорит мне, что хочет пригласить меня в кино. Материал называется "Крымский мост"... Я от этого цинизма просто выпала", - рассказала актриса.

Напомним, Екатерина Кузнецова долгое время работала в РФ, снимаясь в фильмах и сериалах. В частности, одна из ее самых популярных ролей была в "Кухне". После 2022 года, когда произошло полномасштабное вторжение РФ в Украину, актриса находилась в Испании. Впоследствии она сказала, что в Россию возвращаться она не собирается.