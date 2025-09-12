"Я от этого цинизма просто выпала": актриса Екатерина Кузнецова призналась, что предлагал ей муж пропагандистки Симоньян
Скандальный Тигран Кеосаян предлагал Екатерине Кузнецовой то, что удивило ее. Сегодня актриса вспоминает пропагандиста как деспотического человека
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
До аннексии Крыма Екатерина Кузнецова работала с Тиграном Кеосаяном. Когда на востоке Украины началась война, а остров россияне оккупировали муж пропагандистки Маргариты Симоньян предложил Екатерине сниматься в фильмы. Оказалось, что это пропаганда Кремля.
"Он деспот, он абсолютно ужасный человек в плане его проявлений. Это скота, вы знаете, таких надо еще поискать. Без принципов человек, который имеет огромное количество комплексов из-за того, что у него не сложилась карьера. Я считаю, что у него она не сложилась. Он говорит мне, что хочет пригласить меня в кино. Материал называется "Крымский мост"... Я от этого цинизма просто выпала", - рассказала актриса.
Напомним, Екатерина Кузнецова долгое время работала в РФ, снимаясь в фильмах и сериалах. В частности, одна из ее самых популярных ролей была в "Кухне". После 2022 года, когда произошло полномасштабное вторжение РФ в Украину, актриса находилась в Испании. Впоследствии она сказала, что в Россию возвращаться она не собирается.