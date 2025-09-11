Фото из открытых источников

Певец MELOVIN недавно попал в больницу. В соцсетях коллеги желали ему сил и выдержки, но он сначала ничего не публиковал. Теперь он рассказал о своем состоянии

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Певец опубликовал фотографию, на которой можно увидеть, что к его руке присоединена система капельницы. Также в палате можно увидеть два букета цветов и воздушные шарики: к артисту наведывались близкие.

MELOVIN не стал раскрывать все подробности того, почему он попал в больницу. Однако певец признался, что диагноз ему поставили неутешительный.

"Детское желание – много шариков, единорог и много объятий. Я посыпался ментально и физически знатно, друзья. Диагноз меня не радует и вызывает слезы", – говорит артист.

Напомним, что Melovin всегда очень искренний со своими поклонниками даже на тему здоровья. Да, несколько лет назад он признался, что имеет диабет. По его словам, он узнал об этом случайно. Артист рассказал, что болезнь наследственная, то есть передалась ему генетически.