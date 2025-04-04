Фото: YouTube

Известный ведущий Алексей Суханов рассказал, что страдает неизлечимой болезнью. При этом он относится к этому очень философски

Об этом он рассказал в интервью Екатерине Трушик, передает RegioNews.

По словам Алексея Суханова, он уже пять лет живет с диабетом и даже не догадывался об этом. Он отметил, что не любил ходить в больницу, откладывал до последнего обследования. Усталость и слабость ведущий списывал на напряженный график. Однако впоследствии оказалось, что у него сахарный диабет давно не на начальной стадии.

Ведущий отметил, что врачи сами удивлялись, как он мог работать в таком состоянии. После диагноза ведущему назначили лечение. Сахарный диабет не лечится, однако есть определенные правила питания и определенные препараты, которые могут улучшить самочувствие.

Однако ведущий признался, что не всегда добросовестно выполняет рекомендации. Особенно ему сложно соблюдать строгий режим питания. Он отметил, что относится философски к этому: мол, сколько суждено было прожить – столько он проживет.

Справка . Алексей Суханов – известный журналист и ведущий "Говорит вся страна". Он родился и учился в РФ, однако в 2014 году он уехал из России и ушел из "РЕН ТВ" в связи с собственным несогласием с позицией канала по войне на востоке Украины и других событий в стране. После начала полномасштабной войны Алексей Суханов остался в Киеве.