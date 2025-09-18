21:12  17 вересня
На Тернопільщині нетверезий працівник ТЦК спричинив декілька ДТП і наїхав на поліцейського
19:10  17 вересня
На Полтавщині російський дрон влучив в АЗС
15:55  17 вересня
Біля ЗАЕС після обстрілу здійнявся дим: що відбувається
18 вересня 2025, 00:30

Ведучий Олексій Суханов зізнався, що має кохану людину

18 вересня 2025, 00:30
Фото з відкритих джерел
Ведучий "Говорить Україна" розповів про нові події його особистого життя. За його словами, в нього з'явилась близька людина

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Ведучий розповів, що раніше неодноразово робив вибір між особистим життям та роботою. Зараз, зізнався Олексій Суханов, він нарешті навчився поєднувати одне з іншим.

Він розповів, що зараз він закоханий і не приховує цього: в його житті з'явилась кохана людина. Проте подробицями любовної історії Суханов поки що не ділиться. За його словами, він розповість про все, коли прийде час. Проте наразі ведучий зазначає, що починає відчувати справжнє щастя.

Нагадаємо, раніше Олексій Суханов розповідав, що він багато років жив з невиліковною хворою і не здогадувався про це. Виявилось, що у ведучого цукровий діабет, і давно не на початковій стадії. При цьому він зазначив, що не завжди сумлінно виконує рекомендації лікаря: за словами ведучого, він ставиться до ситуації по-філософськи, мовляв, скільки судилось прожити — стільки він проживе.

