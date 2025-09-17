Фото из открытых источников

Не так давно Сергей Притула стал отцом снова. После долгих лет работы вместе — поклонники ожидали, что Леся Никитюк станет крестной мальчика

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

По словам ведущего, он не спешит крестить новорожденного Марка. Сергей Притула объяснил, что хочет, чтобы мальчик подрос и был активным участником духовного таинства.

При этом Леся Никитюк точно не будет крестной. На вопрос о телеведущей Сергей Притула отметил, что они с женой уже выбрали людей из круга близких друзей семьи, не касающихся шоубиза.

"Мы не выбираем кумов по рейтингам. Мы выбираем кумов по их жизни, делам, прожитому опыту. Это люди, которым ты доверяешь нести ребенка к кресту. Это очень важно. Зачем люди из шоу-бизнеса?" – говорит ведущий.

Напомним, в начале августа Сергей Притула снова стал отцом. У него родился сын. Мальчика назвали Марком. Для семьи это уже третий ребенок — супруги воспитывают дочерей Соломию и Стефанию. От предыдущего брака с Юлией Андрийчук – у шоумена есть сын Дмитрий. В этом году парень окончил школу с отличием.