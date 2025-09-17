21:49  16 сентября
17 сентября 2025, 01:00

Сергей Притула признался, сделает ли он Лесю Никитюк крестной его новорожденного сына

17 сентября 2025, 01:00
Фото из открытых источников
Не так давно Сергей Притула стал отцом снова. После долгих лет работы вместе — поклонники ожидали, что Леся Никитюк станет крестной мальчика

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

По словам ведущего, он не спешит крестить новорожденного Марка. Сергей Притула объяснил, что хочет, чтобы мальчик подрос и был активным участником духовного таинства.

При этом Леся Никитюк точно не будет крестной. На вопрос о телеведущей Сергей Притула отметил, что они с женой уже выбрали людей из круга близких друзей семьи, не касающихся шоубиза.

"Мы не выбираем кумов по рейтингам. Мы выбираем кумов по их жизни, делам, прожитому опыту. Это люди, которым ты доверяешь нести ребенка к кресту. Это очень важно. Зачем люди из шоу-бизнеса?" – говорит ведущий.

Напомним, в начале августа Сергей Притула снова стал отцом. У него родился сын. Мальчика назвали Марком. Для семьи это уже третий ребенок — супруги воспитывают дочерей Соломию и Стефанию. От предыдущего брака с Юлией Андрийчук – у шоумена есть сын Дмитрий. В этом году парень окончил школу с отличием.

шоу-бизнес Сергей Притула
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
