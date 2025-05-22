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Старший сын Валерия Харчишина военный. Однако, по словам музыканта, Дмитрий никогда об этом не мечтал

Об этом артист рассказал в интервью изданию "Апостроф", передает RegioNews.

По словам Валерия Харчишина, его старший сын не собирался становиться военным, однако его мировоззрение сменила война. Дмитрий окончил философский факультет, а с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину.

Музыкант рассказал, что раньше сын считал оружие "человеческой тупостью", однако сейчас он ушел воевать. По словам Харчишина, его сын сапер. Сейчас он уже на офицерских курсах учит саперов.

"Мой сын пошел воевать со своим другом, который погиб. Было очень больно", - сказал Харчишин, добавив, что его брат тоже мобилизовался и отметил тяжелое ранение.

Справка. У фронтмена группы "Друга ріка" Валерия Харчишина трое детей от бывшей супруги Юлии. Старшему сыну Дмитрию уже 27 лет. С супругой музыкант разошелся еще до начала полномасштабной войны. Некоторое время Юлия проживала в Польше с детьми, но несколько лет назад они вернулись в Украину.