Фото из открытых источников

Певица Наталья Могилевская и ее муж установили на дому четкие правила для детей. В частности, по будням дочери не пользуются планшетами и интернетом

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам певицы, ее дочери не пользуются интернетом по будням, а мультики смотрят всего несколько часов в выходные дни. При этом вместо развлечений в интернете у них есть активный досуг.

"У нас нет никаких развлечений в формате гаджетов. Что мы делаем? Собираем веточки, листики, мастерим что-то руками, лепим из пластилина. Очень много складываем пазлов, учим буквы, слова, читаем, пишем", - рассказала Наталья Могилевская.

Она также отметила, что стремится оградить дочерей от чрезмерного внимания. Например, в школе никто не знает, что их мама – это известная певица.

"Этот вопрос безопасности. Дети достаточно были травмированы войной. Популярность мамы - это огромная нагрузка на психику. И только когда социальные службы и психологи скажут, что они готовы, тогда мы рассекретим это", - говорит артистка.

Напомним, певица была дважды замужем. Первый ее муж – бизнесмен Дмитрий Чалый. Они развелись через год после свадьбы в 2005 году. Уже в 2006 году артистка вышла замуж за предпринимателя Евгения Долинина. В браке они были пять лет.

Сейчас артистка живет с любимым по имени Валентин. Могилевская рассказывала, что мужчина не хочет быть публичным, потому она не показывает его лицо. В начале полномасштабной войны они удочерили двоих детей: две сестры Мишель и София.