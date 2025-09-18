21:12  17 вересня
18 вересня 2025, 00:00

"Фінальний акорд цієї історії": соліст "Другої ріки" підтвердив роман із Соколовою, але є нюанс

18 вересня 2025, 00:00
Ілюстративне фото
Тривалий час ходили чутки про роман між журналісткою Яніною Соколовою та музикантом Валерієм Харчишиним. Тепер артист підтвердив, що це було правдою

Про це музикант написав в Instagram, передає RegioNews.

За словами Валерія Харчишина, він та Яніна Соколова свідомо не оголошували про їхні стосунки публічно. Особисте життя не потребувало медійності. Він зазначив, що вони уникали цієї теми, щоб не провокувати "жовті" заголовки, проте згодом це стало заважати професійній діяльності.

"Але мовчанка породжує плітки, і зрештою це почало заважати професійній діяльності. Саме так сталося й нещодавно, коли сенс моєї розмови з інтерв’юеркою розчинився у заголовках. Тому роблю цю заяву задля уникнення маніпуляцій та запобіганню недостовірної інформації. Так, певний період свого життя я був у стосунках із Яніною Соколовою. Наразі ці стосунки завершені. Не хотілось в такий спосіб оголошувати про стосунки, тим більше про їхнє припинення", - пише музикант.

Він зазначив, що фінальним акордом цієї історії він вважає пісню гурту Друга Ріка "Залишаю дім". Також артист попросив медіа більше не повертатися до цієї історії.

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин розповідав про старшого сина, який захищає Україну. За словами музиканта, його син Дмитро раніше ніколи не хотів стати військовим, проте повномасштабна війна змінила його світогляд.

