Гуморист Василь Байдак розповів, що цього року Badstreet Boys хоче потрапити на Нацвідбір "Євробачення". За його словами, минулого року Тіна Кароль, яка була тоді музичною продюсеркою, відмовила їм

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами гумориста, спочатку ідея Badstreet Boys на Євробаченні була жартом. Однак тепер це змінилось. Василь Байдак нагадав, що в колективі є не лише гумористи, але й музиканти, які професійно працюють над матеріалом. Нагадаємо, що в Badstreet Boys також входить Володимир Дантес.

Минулого року Тіна Кароль їм відмовила. За словами Байдака, причиною була невдала презентація.

"Нас не взяли, мабуть, тому, що ми відправили незведений трек. Автор нічого тоді не вмів співати, просто щось наспіх записав. Він Тіні Кароль скинув цей запис. Ну, як ви розумієте, не найкраща презентація для серйозного конкурсу", - каже гуморист.

Минулого року Badstreet Boys виступали на Нацвідборі як гості.

Нагадаємо, в Україні вже стартував прийом заявок на Національний відбір на Євробачення. Музичною продюсеркою цьогоріч стала співачка Джамала, яка у 2016 році принесла нашій країні перемогу.