08:15  17 вересня
На Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового за "бізнес" на ухилянтах
08:09  17 вересня
На залізниці в Києві 13-річний підліток впав між вагонами і втратив ногу
00:17  17 вересня
Hermes, Chanel і Louis Vuitton: на Львівщині у водія мікроавтобуса знайшли брендові речі на 1,5 млн грн
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2025, 00:40

Гуморист Василь Байдан розповів, чому Тіна Кароль відмовила йому в участі Євробаченні

17 вересня 2025, 00:40
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Гуморист Василь Байдак розповів, що цього року Badstreet Boys хоче потрапити на Нацвідбір "Євробачення". За його словами, минулого року Тіна Кароль, яка була тоді музичною продюсеркою, відмовила їм

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами гумориста, спочатку ідея Badstreet Boys на Євробаченні була жартом. Однак тепер це змінилось. Василь Байдак нагадав, що в колективі є не лише гумористи, але й музиканти, які професійно працюють над матеріалом. Нагадаємо, що в Badstreet Boys також входить Володимир Дантес.

Минулого року Тіна Кароль їм відмовила. За словами Байдака, причиною була невдала презентація.

"Нас не взяли, мабуть, тому, що ми відправили незведений трек. Автор нічого тоді не вмів співати, просто щось наспіх записав. Він Тіні Кароль скинув цей запис. Ну, як ви розумієте, не найкраща презентація для серйозного конкурсу", - каже гуморист.

Минулого року Badstreet Boys виступали на Нацвідборі як гості.

Нагадаємо, в Україні вже стартував прийом заявок на Національний відбір на Євробачення. Музичною продюсеркою цьогоріч стала співачка Джамала, яка у 2016 році принесла нашій країні перемогу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
музика Євробачення
Австрія втретє прийматиме Євробачення: відомо, в якому місті пройде конкурс
20 серпня 2025, 15:45
У Джамали вкрали легендарний переможний костюм з Євробачення
14 червня 2025, 00:55
Було заборонено співати взагалі: соліст Ziferblat зізнався, в якому насправді стані він виходив на сцену Євробачення
21 травня 2025, 04:05
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
На Київщині військові організували схему продажу армійського пального
17 вересня 2025, 09:30
Під загрозою логістика Росії: партизани заявили про диверсію на залізниці біля Єкатеринбурга
17 вересня 2025, 09:18
ДТП з вантажівками на Миколаївщині: постраждали чотири людини
17 вересня 2025, 09:13
Росіяни вдарили КАБом по Інгульцю на Херсонщині: серед постраждалих – трирічна дівчинка
17 вересня 2025, 08:55
Примусову евакуацію на Дніпропетровщині розширили ще на 18 населених пунктів
17 вересня 2025, 08:55
На Київщині викрили підпільне виробництво кави під брендами світових марок
17 вересня 2025, 08:42
На Полтавщині у водоймі знайшли тіло чоловіка
17 вересня 2025, 08:30
На Рівненщині мотоцикл зіткнувся з авто – двоє 15-річних у лікарні
17 вересня 2025, 08:22
На Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового за "бізнес" на ухилянтах
17 вересня 2025, 08:15
На залізниці в Києві 13-річний підліток впав між вагонами і втратив ногу
17 вересня 2025, 08:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »