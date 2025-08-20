Австрия в третий раз будет принимать Евровидение: известно, в каком городе пройдет конкурс

Иллюстративное фото: из открытых источников

70-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в Вене. Столица Австрии в третий раз станет городом-хозяином престижного музыкального состязания

Об этом сообщается на официальной странице Eurovision Song Contest в Facebook, сообщает RegioNews.

Даты проведения конкурса уже определены: полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а гранд-финал – 16 мая 2026 года.

Это стало возможным благодаря победе Австрии на Евровидении-2025. В мае этого года исполнитель JJ одержал победу в финале конкурса в Базеле с песней "Wasted Love".

Напомним, Украину на Евровидении-2025 в Базеле представила группа Ziferblat. Они заняли 9-е место в гранд-финале, тем самым закрепившись в топ-10 конкурса в этом году. Солист Ziferblat также признался, что ему было запрещено петь вообще.