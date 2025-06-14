У Джамалы украли легендарный победный костюм по Евровидению
Костюм, в котором Джамала победила на "Евровидении", сделал известный дизайнер Иван Фролов. Этот образ стал иконичным, но, как оказалось, костюм у певицы украли
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
У артистки в соцсети поклонники пели о костюме по Евровидению. Фанатам было интересно, сохраняет ли Джамала эту одежду. Однако она написала, что "к сожалению, у нее его украли". При этом подробностей артистка не раскрыла.
Напомним, что Джамала победила на Евровидении-2016 в Швеции с песней "1944". Костюм для выступления сделал известный украинский дизайнер Иван Фролов. Образ состоял из брюк и платья-плаща с массивными рукавами. Некоторое время костюм находился в музее группы ABBA в Швеции, но затем его вернули артистке.
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