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Украинская группа Ziferblat успешно представила страну на сцене Евровидения в Базеле. Но оказалось, что для солиста группы это была очень нелегкая задача

Об этом Даниил Лещинский рассказал в Telegram-канале группы, передает RegioNews.

По словам артиста, произошло то, чего он боялся больше всего: перед выездом в Швейцарию ему диагностировали воспаленный ларингит. Даниил отметил, что ему вообще было запрещено петь. Однако они с врачом пытались сделать все, что только могли. Артист немного иронично заметил, что "его ягодицы еще надолго запомнят это", чем прямо сказал — репетировать и выступать ему пришлось буквально "на уколах".

Даниил отметил, что он гордится всей командой, работавшей над представлением Украины на Евровидении в этом году. Он подчеркнул, что это огромный труд и сила воли.

Напомним, что в Базеле группа Ziferblat завоевала для Украины 9 место на конкурсе Евровидения. При этом по результатам первого полуфинала ребята были первыми.