Было запрещено петь вообще: солист Ziferblat признался, в каком состоянии он выходил на сцену Евровидения.
Украинская группа Ziferblat успешно представила страну на сцене Евровидения в Базеле. Но оказалось, что для солиста группы это была очень нелегкая задача
Об этом Даниил Лещинский рассказал в Telegram-канале группы, передает RegioNews.
По словам артиста, произошло то, чего он боялся больше всего: перед выездом в Швейцарию ему диагностировали воспаленный ларингит. Даниил отметил, что ему вообще было запрещено петь. Однако они с врачом пытались сделать все, что только могли. Артист немного иронично заметил, что "его ягодицы еще надолго запомнят это", чем прямо сказал — репетировать и выступать ему пришлось буквально "на уколах".
Даниил отметил, что он гордится всей командой, работавшей над представлением Украины на Евровидении в этом году. Он подчеркнул, что это огромный труд и сила воли.
Напомним, что в Базеле группа Ziferblat завоевала для Украины 9 место на конкурсе Евровидения. При этом по результатам первого полуфинала ребята были первыми.