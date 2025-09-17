21:49  16 вересня
Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону
21:29  16 вересня
В Умані ввели нову систему сплати туристичного збору для паломників
18:31  16 вересня
На Одещині перейменували ще декілька вулиць
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2025, 01:00

Сергій Притула зізнався, чи зробить він Лесю Нікітюк хрещеною його новородженого сина

17 вересня 2025, 01:00
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Не так давно Сергій Притула став батьком знову. Після довгих років роботи разом — прихильники очікували, що Леся Нікітюк стане хрещеною хлопчика

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

За словами ведучого, він не поспішає хрестити новородженого Марка. Сергій Притула пояснив, що хоче, щоб хлопчик трохи підріс і був активним учасником духовного таїнства.

При цьому Леся Нікітюк точно не буде хрещеною. На питання про телеведучу, Сергій Притула зауважив, що вони з дружиною вже обрали людей з кола близьких друзів родини, які не стосуються шоубізу.

"Ми не обираємо кумів за рейтингами. Ми обираємо кумів по їхньому життю, справах, прожитому досвіду. Це люди, яким ти довіряєш нести дитину до хреста. Це дуже важливо. Нащо люди з шоу-бізнесу?" - каже ведучий.

Нагадаємо, на початку серпня Сергій Притула знову став батьком. У нього народився син. Хлопчика назвали Марком. Для родини це вже третя дитина — подружжя також виховує доньок Соломію і Стефанію. Від попереднього шлюбу з Юлією Андрійчук — у шоумена є син Дмитро. Цього року хлопець закінчив школу з відзнакою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес Сергій Притула
"Немає жодних розваг у форматі гаджетів": Наталія Могилевська розповіла, як вона виховує доньок
16 вересня 2025, 04:00
Ведуча Катерина Осадча зізналась, чи хоче її старший син повертатися в Україну
16 вересня 2025, 02:00
Акторка Анна Саліванчук після розлучення розповіла, що відлякує від неї багатьох чоловіків
16 вересня 2025, 00:00
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
"Вони там перебирають у себе в сараї": співачка Анна Трінчер зізналась, що лююбила дивитися на людей, які живуть в поганих умовах
17 вересня 2025, 02:00
Hermes, Chanel і Louis Vuitton: на Львівщині у водія мікроавтобуса знайшли брендові речі на 1,5 млн грн
17 вересня 2025, 00:17
Ціни на молоко стабілізували: що буде з вартістю
17 вересня 2025, 00:00
У Херсоні росіяни вбили 50-річного чоловіка
16 вересня 2025, 23:49
В ООН дали невтішний прогноз щодо війни в Україні
16 вересня 2025, 23:25
Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України майже готові
16 вересня 2025, 22:59
Поблизу Запоріжжя вирує масштабна пожежа
16 вересня 2025, 22:33
Відомий американський телеканал показав карту України без окупованого Криму
16 вересня 2025, 22:19
Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону
16 вересня 2025, 21:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »