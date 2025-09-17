Фото з відкритих джерел

Не так давно Сергій Притула став батьком знову. Після довгих років роботи разом — прихильники очікували, що Леся Нікітюк стане хрещеною хлопчика

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

За словами ведучого, він не поспішає хрестити новородженого Марка. Сергій Притула пояснив, що хоче, щоб хлопчик трохи підріс і був активним учасником духовного таїнства.

При цьому Леся Нікітюк точно не буде хрещеною. На питання про телеведучу, Сергій Притула зауважив, що вони з дружиною вже обрали людей з кола близьких друзів родини, які не стосуються шоубізу.

"Ми не обираємо кумів за рейтингами. Ми обираємо кумів по їхньому життю, справах, прожитому досвіду. Це люди, яким ти довіряєш нести дитину до хреста. Це дуже важливо. Нащо люди з шоу-бізнесу?" - каже ведучий.

Нагадаємо, на початку серпня Сергій Притула знову став батьком. У нього народився син. Хлопчика назвали Марком. Для родини це вже третя дитина — подружжя також виховує доньок Соломію і Стефанію. Від попереднього шлюбу з Юлією Андрійчук — у шоумена є син Дмитро. Цього року хлопець закінчив школу з відзнакою.