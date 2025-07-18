Волонтер Сергей Притула рассказал, планирует ли его сын ехать за границу
Недавно сын волонтера Сергея Притулы окончил школу. Теперь парню нужно выбирать заведение для получения высшего образования
Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.
По словам Сергея Притулы, все формальности, связанные с военным учетом, уже выполнены. В октябре Дмитрию исполняется 17 лет, потому они решили все сделать заранее.
Что касается предстоящей учебы, то парень еще не определился. По словам Сергея, его сын рассматривает два варианта — либо получать высшее образование в Украине, либо продолжать обучение за границей. При этом сам Сергей Притула отметил, что ему больше хотелось бы, чтобы сын был именно в Украине.
Справка. С первой женой Юлией Сергей Притула воспитывает сына Дмитрия (2008 г.р.). Летом 2015 года он женился на Екатерине Сопельник. Уже в 2017 году у них родилась дочь Соломия. В мае 2021 у них родилась дочь Стефания.