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18 июля 2025, 22:55

Волонтер Сергей Притула рассказал, планирует ли его сын ехать за границу

18 июля 2025, 22:55
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Фото из открытых источников
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Недавно сын волонтера Сергея Притулы окончил школу. Теперь парню нужно выбирать заведение для получения высшего образования

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

По словам Сергея Притулы, все формальности, связанные с военным учетом, уже выполнены. В октябре Дмитрию исполняется 17 лет, потому они решили все сделать заранее.

Что касается предстоящей учебы, то парень еще не определился. По словам Сергея, его сын рассматривает два варианта — либо получать высшее образование в Украине, либо продолжать обучение за границей. При этом сам Сергей Притула отметил, что ему больше хотелось бы, чтобы сын был именно в Украине.

Справка. С первой женой Юлией Сергей Притула воспитывает сына Дмитрия (2008 г.р.). Летом 2015 года он женился на Екатерине Сопельник. Уже в 2017 году у них родилась дочь Соломия. В мае 2021 у них родилась дочь Стефания.

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