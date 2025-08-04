13:00  04 августа
Чудо урожая: в Днепре женщина вырастила огурец, похожий на арбуз
11:53  04 августа
Сергей Притула снова стал отцом и показал первые фото с ребенком
08:24  04 августа
В Харькове мужчина стрелял в ветерана ВСУ: нападавшего задержали
UA | RU
UA | RU
04 августа 2025, 11:53

Сергей Притула снова стал отцом и показал первые фото с ребенком

04 августа 2025, 11:53
Читайте також українською мовою
фото: Facebook/Сергей Притула
Читайте також
українською мовою

Волонтер, телеведущий и основатель одноименного благотворительного фонда Сергей Притула сообщил о рождении сына. Малыша назвали Марком Сергеевичем Притулой

О пополнении в семье Притула рассказал в своих соцсетях, передает RegioNews.

По его словам, мальчик появился на свет в день, когда Украина, в том числе столица, снова оплакивала жертв российского ракетного удара. Это трагическое обстоятельство, признается Притула, не позволило почувствовать полную радость, но одновременно символизирует силу украинского духа и способность к жизни, несмотря на войну.

"Появление Марка, как и любого другого ребенка в Украине, - это нечто, что наперекор планам и желаниям врагов. Мы были, мы есть, мы будем", - написал Притула.

Он поблагодарил жену Катерину за осуществление общей мечты, медиков — за чуткость и заботу, а Силам обороны Украины — за защиту новой жизни. Также отметил, что мальчик "не создавал маме хлопот во время родов".

Сергей Притула с новорожденным сыном. Фото: Instagram/siriy_ua

"Счастливой судьбы, Марк! Как бы дальше ни было сложно, но ты родился в лучшей стране на планете Земля. Так что вырасти ее достойным сыном!" – добавил Сергей.

Для семьи это уже третий ребенок — супруги воспитывают дочерей Соломию и Стефанию. От предыдущего брака с Юлией Андрийчук – у шоумена есть сын Дмитрий. В этом году парень окончил школу с отличием.

Напомним, в июне ведущая и звезда украинского телевидения Леся Никитюк впервые стала мамой. Телеведущая родила сына. Отцом мальчика является военнослужащий Дмитрий Бабчук.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев дети Жена Сергей Притула сын рождение ребенка волонтер
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
В Тернополе мужчина после конфликта с бывшей женой поджег ее дом
04 августа 2025, 14:22
На Буковине мужчина два года содержал нелегальное игорное заведение: приговор суда
04 августа 2025, 14:20
Масштабный пожар в частной пекарне Кривого Рога: погибли по меньшей мере три человека
04 августа 2025, 14:05
В Тернопольской области водитель BMW сбил 16-летнего парня
04 августа 2025, 13:59
В Крыму уничтожены российские самолеты: беспилотники СБУ атаковали аэродром "Саки"
04 августа 2025, 13:57
Колесо отлетело и убило 15-летнего велосипедиста: на Черниговщине задержали 20-летнего водителя легковушки
04 августа 2025, 13:50
Дрон попал в дом на Никопольщине – пострадали мать и младенец, обнародованы фото последствий
04 августа 2025, 13:49
Историческое золото: 16-летний украинец победил в "Формуле-4" в Италии
04 августа 2025, 13:36
В Святошинском районе Киева обнаружили мину на детской площадке
04 августа 2025, 13:22
В Карпатах травмировался турист из Николаева – ему помогли спасатели
04 августа 2025, 13:17
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »