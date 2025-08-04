Сергей Притула снова стал отцом и показал первые фото с ребенком

фото: Facebook/Сергей Притула

О пополнении в семье Притула рассказал в своих соцсетях, передает RegioNews.

По его словам, мальчик появился на свет в день, когда Украина, в том числе столица, снова оплакивала жертв российского ракетного удара. Это трагическое обстоятельство, признается Притула, не позволило почувствовать полную радость, но одновременно символизирует силу украинского духа и способность к жизни, несмотря на войну.

"Появление Марка, как и любого другого ребенка в Украине, - это нечто, что наперекор планам и желаниям врагов. Мы были, мы есть, мы будем", - написал Притула.

Он поблагодарил жену Катерину за осуществление общей мечты, медиков — за чуткость и заботу, а Силам обороны Украины — за защиту новой жизни. Также отметил, что мальчик "не создавал маме хлопот во время родов".

Сергей Притула с новорожденным сыном. Фото: Instagram/siriy_ua

"Счастливой судьбы, Марк! Как бы дальше ни было сложно, но ты родился в лучшей стране на планете Земля. Так что вырасти ее достойным сыном!" – добавил Сергей.

Для семьи это уже третий ребенок — супруги воспитывают дочерей Соломию и Стефанию. От предыдущего брака с Юлией Андрийчук – у шоумена есть сын Дмитрий. В этом году парень окончил школу с отличием.

Напомним, в июне ведущая и звезда украинского телевидения Леся Никитюк впервые стала мамой. Телеведущая родила сына. Отцом мальчика является военнослужащий Дмитрий Бабчук.