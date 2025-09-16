Фото из открытых источников

Актриса Анна Саливанчук признается, что она уже готова к новым отношениям. Кроме того, артистка хочет родить еще детей

Об этом актриса рассказала в интервью Мирославы Мандзюк, передает RegioNews.

Анна Саливанчук рассказала, как пришла к разводу с бывшим мужем после 10 лет брака. По словам актрисы, она почти готовила его к этому.

"Я обманывала себя три года. Каждый день я своему бывшему мужу говорила, что я кончусь. Он не верил. Я готовила его три года. Он не сделал выводов, которые мне хотелось бы", - говорит актриса.

Сейчас, призналась Анна Саливанчук, она готова к новым отношениям. При этом она добавила, что многих мужчин отпугивает ее безумная энергия. Хотя актриса уверяет: в отношениях она совсем другая.

"Хочется отдать кому еще частичку своей любви. У меня ее очень много… Я уверена, что у меня будет мой муж, и я рожу ему двух девочек", - говорит Анна Саливанчук.

Справка. Анна Саливанчук и народный депутат Александр Божков поженились в 2015 году. В браке родились два сына: Глеб (2015 г.) и Никита (2020 г.). В мае 2023 года актриса заявила о разводе. Причиной она назвала неправильно расставленные приоритеты в семье.