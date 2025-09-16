Фото из открытых источников

Старший сын Екатерины Осадчей учится за границей. Она рассказала, какие у парня планы на будущее

Об этом сообщает NV, передает RegioNews.

Старший сын Екатерины Осадчей Илья учится в США. По словам ведущей, он выбрал для себя сферу еще пять лет назад: парня заинтересовало направление IT, а именно изучение искусственного интеллекта.

"Илья хотел работать в IT, но направление искусственного интеллекта ему подсказал его папа, также причастный к сфере IT. Я уверена, что навыки сына сейчас, как никогда, понадобятся в Украине", - говорит Осадчая.

По ее словам, после окончания учебы Илья вернется в Украину.

Напомним, что у Екатерины Осадчей трое детей. С 2001 по 2004 год она была в браке с депутатом Олегом Полищуком. У них родился сын Илья (2002 г.р.). Уже в браке с ведущим Юрием Горбуновым в 2017 году родился сын Иван, а в 2021 году – сын Даниил.