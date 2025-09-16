15:59  15 сентября
Студентов-первокурсников, которые в течение 10 дней не посещали занятия, будут передавать ТЦК
15:47  15 сентября
В Киеве Lexus перевернулся на крышу после столкновения с учебным авто: есть пострадавший
12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2025, 02:00

Ведущая Екатерина Осадчая призналась, хочет ли ее старший сын возвращаться в Украину

16 сентября 2025, 02:00
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Старший сын Екатерины Осадчей учится за границей. Она рассказала, какие у парня планы на будущее

Об этом сообщает NV, передает RegioNews.

Старший сын Екатерины Осадчей Илья учится в США. По словам ведущей, он выбрал для себя сферу еще пять лет назад: парня заинтересовало направление IT, а именно изучение искусственного интеллекта.

"Илья хотел работать в IT, но направление искусственного интеллекта ему подсказал его папа, также причастный к сфере IT. Я уверена, что навыки сына сейчас, как никогда, понадобятся в Украине", - говорит Осадчая.

По ее словам, после окончания учебы Илья вернется в Украину.

Напомним, что у Екатерины Осадчей трое детей. С 2001 по 2004 год она была в браке с депутатом Олегом Полищуком. У них родился сын Илья (2002 г.р.). Уже в браке с ведущим Юрием Горбуновым в 2017 году родился сын Иван, а в 2021 году – сын Даниил.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Певец MELOVIN оказался в больнице: артист рассказал, что заставило его плакать
11 сентября 2025, 22:30
Певица Елена Тополя рассказала, где ночует ее семья после того, как их квартира повредилась в результате обстрела
11 сентября 2025, 21:30
Рэпер OTOY готовится стать отцом и уже выбрал имена для детей
10 сентября 2025, 23:50
Все новости »
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
В Украине подорожала свинина: какие цены в супермаркетах
16 сентября 2025, 01:00
Икона, монеты, марки и кларнет: на границе изъяли раритеты
16 сентября 2025, 00:24
Актриса Анна Саливанчук после развода рассказала, что отпугивает от нее многих мужчин
16 сентября 2025, 00:00
В Запорожье предупреждают о новой схеме аферистов
15 сентября 2025, 21:45
На оккупированных территориях Запорожской области бензин начинает окончательно исчезать
15 сентября 2025, 21:28
Следила за военными и "сливала" данные врагу: в Одессе предпринимательница оказалась агенткой россиян
15 сентября 2025, 21:10
В Сумской области мужчина нанял киллера, чтобы убить бывшую возлюбленную
15 сентября 2025, 20:39
НАБУ ищет антикризисного пиарщика с зарплатой 10 тысяч гривен в день
15 сентября 2025, 20:09
В Житомирской области мужчина погиб под колесами поезда
15 сентября 2025, 20:07
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »