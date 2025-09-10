Фото з відкритих джерел

Репер OTOY зізнався, що дуже хоче дітей. У музиканта вже є імена, якими він хоче назвати сина та доньку

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

Репер OTOY нещодавно зробив пропозицію своїй дівчині Марії. Тепер він зізнається, що він в майбутньому хоче дітей. Крім того, він уже має імена для хлопчика та дівчинки.

"Першого, якщо це буде хлопчик, будуть звати Лука. Якщо буде дівчинка, то Тереза. Я домовився, а їй (коханій) доведеться змиритися", - каже артист.

Довідка. OTOY (В'ячеслав Дрофа) - український хіп-хоп та реп-виконавець, музикант та автор пісень. У 2023 році він разом із Марією Яремчук та Златою Дзюнькою виступив у другому півфіналі "Євробачення" в Ліверпулі, де він з великої сцени зачитав вірш Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати".