10 вересня 2025, 23:50

Репер OTOY готується стати батьком і вже обрав імена для дітей

10 вересня 2025, 23:50
Фото з відкритих джерел
Репер OTOY зізнався, що дуже хоче дітей. У музиканта вже є імена, якими він хоче назвати сина та доньку

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

Репер OTOY нещодавно зробив пропозицію своїй дівчині Марії. Тепер він зізнається, що він в майбутньому хоче дітей. Крім того, він уже має імена для хлопчика та дівчинки.

"Першого, якщо це буде хлопчик, будуть звати Лука. Якщо буде дівчинка, то Тереза. Я домовився, а їй (коханій) доведеться змиритися", - каже артист.

Довідка. OTOY (В'ячеслав Дрофа) - український хіп-хоп та реп-виконавець, музикант та автор пісень. У 2023 році він разом із Марією Яремчук та Златою Дзюнькою виступив у другому півфіналі "Євробачення" в Ліверпулі, де він з великої сцени зачитав вірш Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати".

