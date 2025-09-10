Фото з відкритих джерел

Уже скоро на екранах українці побачать новий сезон шоу "Холостяк". На цей раз учасниці будуть змагатися за серце зірки "Спіймати Кайдаша" Тараса Цимбалюка

Про це повідомили творці проєкту, передає RegioNews.

Творці проєкту опублікували трейлер нового сезону. Тут вже можна побачити Тараса Цимбалюка, який з'являється перед камерою в образах романтичних кіногероїв. Учасниць глядачі ще не бачили: цей секрет буде розкритий лише в день прем'єри.

Перший випуск шоу "Холостяк" вийде на екрани 17 жовтня о 19:00 на СТБ.

Нагадаємо, раніше у ведучого проєкту Григорія Решетника питали, як він ставиться до скандалів нового героя. Зокрема, про танці під російську музику. Ведучий зауважив, що Тарас Цимбалюк завжди вибачався за свої помилки. Решетник додав, що ідеальних людей не існує. За словами ведучого, неможливо знайти самодостатнього 35-річного чоловіка, який прожив третину свого свідомого життя, не помиляючись.