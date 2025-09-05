16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2025, 19:30

Потеряла кучу денег: сколько Настя Каменских могла зарабатывать на рекламе Золотого века до скандала

05 сентября 2025, 19:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Настя Каменских недавно потеряла контракт с Золотым веком из-за скандала с ее концертом в США. Теперь стало известно, какими могли быть ее заработки.

Эту информацию обсуждают в соцсетях, передает RegioNews.

В СМИ появилась информация, что Настя Каменских могла зарабатывать на коллаборации с "Золотым возрастом" миллион долларов в год. Если учитывать, что артистка работала с брендом несколько лет, то цифра выходит впечатляющая. Для таких прибылей артистам обычно нужно отыграть десятки туров.

Напомним, что сейчас Настя Каменских находится в США на гастролях. Там во время выступления она снова начала петь песни на русском языке и даже говорить на русском во время концерта.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами", - говорила Каменских.

После этого бренд "Золотой век" заявил о прекращении сотрудничества с певицей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес певица Настя Каменских
"Дешевая сенсация": Тина Кароль жестко ответила на хейт
03 сентября 2025, 02:25
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
03 сентября 2025, 01:25
Стало известно, кто будет продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026"
03 сентября 2025, 00:25
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Появился трейлер фильма о Казимире Малевиче
05 сентября 2025, 20:30
Из Ужгорода будет прямой железнодорожный путь в ЕС
05 сентября 2025, 20:08
В Черкасской области стартовало строительство завода по производству картофеля фри
05 сентября 2025, 19:55
В Херсонской области резко упала урожайность
05 сентября 2025, 19:48
Скандального депутата от ОПЗЖ могут экстрадировать из Дубая в Украину
05 сентября 2025, 19:28
Администратора канала "Мелитополь – это Украина" взяли в заложники россияне и засудили на 15 лет
05 сентября 2025, 18:54
Кличко уволил с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА
05 сентября 2025, 18:49
Не сдал НМТ – иди на "нулевой курс": МОН готовит нововведение
05 сентября 2025, 18:34
Netflix профинансирует 20 украинских фильмов: что в списке
05 сентября 2025, 18:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »