Певица Настя Каменских недавно потеряла контракт с Золотым веком из-за скандала с ее концертом в США. Теперь стало известно, какими могли быть ее заработки.

Эту информацию обсуждают в соцсетях, передает RegioNews.

В СМИ появилась информация, что Настя Каменских могла зарабатывать на коллаборации с "Золотым возрастом" миллион долларов в год. Если учитывать, что артистка работала с брендом несколько лет, то цифра выходит впечатляющая. Для таких прибылей артистам обычно нужно отыграть десятки туров.

Напомним, что сейчас Настя Каменских находится в США на гастролях. Там во время выступления она снова начала петь песни на русском языке и даже говорить на русском во время концерта.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами", - говорила Каменских.

После этого бренд "Золотой век" заявил о прекращении сотрудничества с певицей.