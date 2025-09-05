Фото из открытых источников

Настя Ткаченко и Кирилл Ганин вместе выступают в некоторых проектах. Однако как оказалось теплых отношений у них нет

Об этом блогер рассказал в интервью Маше Ефросининой, передает RegioNews.

Кирилл Ганин признался, что Настя Ткаченко ему не нравится. По его словам, их отношения даже вне кадров часто наполнены напряжением. Он отметил, что Ткаченко кажется ему слишком агрессивным.

"Настя мне не нравится. Она одна из тех людей, с которыми мне тяжело общаться. Я не знаю, как правильно с ней поддерживать отношения. У нас нет общих тем", - говорит Ганин.

Он признался, что пытался исправить ситуацию: дарил сладости и шутил. Однако ничего не срабатывало. При этом Ганин подчеркнул, что у них нет ненависти. Это, говорит юморист, скорее недоразумение.

Справка. Кирилл Ганин – юморист, шоумен. Многим украинцам он известен как борец с российской пропагандой в соцсетях. Он стал особенно популярен благодаря роликам, где он разговаривает с русскими в чат-рулетке. Кроме того, он является участником "Лиги смеха".