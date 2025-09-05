16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 23:30

Ничего не помогает: Кирилл Ганин признался, что его раздражает Настя Ткаченко

05 сентября 2025, 23:30
Фото из открытых источников
Настя Ткаченко и Кирилл Ганин вместе выступают в некоторых проектах. Однако как оказалось теплых отношений у них нет

Об этом блогер рассказал в интервью Маше Ефросининой, передает RegioNews.

Кирилл Ганин признался, что Настя Ткаченко ему не нравится. По его словам, их отношения даже вне кадров часто наполнены напряжением. Он отметил, что Ткаченко кажется ему слишком агрессивным.

"Настя мне не нравится. Она одна из тех людей, с которыми мне тяжело общаться. Я не знаю, как правильно с ней поддерживать отношения. У нас нет общих тем", - говорит Ганин.

Он признался, что пытался исправить ситуацию: дарил сладости и шутил. Однако ничего не срабатывало. При этом Ганин подчеркнул, что у них нет ненависти. Это, говорит юморист, скорее недоразумение.

Справка. Кирилл Ганин – юморист, шоумен. Многим украинцам он известен как борец с российской пропагандой в соцсетях. Он стал особенно популярен благодаря роликам, где он разговаривает с русскими в чат-рулетке. Кроме того, он является участником "Лиги смеха".

05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
07 августа 2025
