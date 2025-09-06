Фото из открытых источников

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Наталья Могилевская предложила Мишель работу. Недавно артистка вместе с мужем предложила девочке работать летом. Певица и ее муж доверили дочери сад у дома. Она согласилась и получала оплату за работу. Ежемесячно родители платили ей 1000 гривен.

"Она все лето следила за садом. У нее было своих несколько клумб, и мы ей за это платили деньги. Тысячу гривен в месяц. Что, неплохо, я думаю, для ребенка?", – говорит артистка.

Напомним, певица была дважды замужем. Первый ее муж – бизнесмен Дмитрий Чалый. Они развелись через год после свадьбы в 2005 году. Уже в 2006 году артистка вышла замуж за предпринимателя Евгения Долинина. В браке они были пять лет.

Сейчас артистка живет с любимым по имени Валентин. Могилевская рассказывала, что мужчина не хочет быть публичным, потому она не показывает его лицо. В начале полномасштабной войны они удочерили двоих детей: две сестры Мишель и София.