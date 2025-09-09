19:25  09 вересня
На Київщині чоловік вбив власного батька
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО
09 вересня 2025, 20:30

"Ти моє натхнення": співачка Тіна Кароль показала дорослого сина

09 вересня 2025, 20:30
Фото з відкритих джерел
Співачка Тіна Кароль порадувала прихильників фотосесією з її 16-річним чином Веніаміном. Вона показала різницю між старими архівними фото та новими кадрами

Такі фото артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі, передає RegioNews.

Тіна Кароль написала у підписі, що її син є її натхненням. На фотографіях можна побачити, як мама та 16-річний син позують в різних образах. Зокрема, артистка повторила один з кадрів, який був зроблений в дитинстві Веніаміна. Тут помітно, як хлопець подорослішав.

Слід зазначити, що хлопчик навчається у Великій Британії. Раніше Тіна Кароль розповідала, що він дуже скромний, знає кілька мов. За словами артистки, вона хотіла виховати його саме таким: дуже скромним і добрим.

Нагадаємо, Тіна Кароль була лише один раз заміжньою. Чоловіком артистки став продюсер Євген Огір, від якого вона народила сина Веніаміна. На жаль, він помер 28 квітня 2013 року від раку шлунка. Всі ці роки вона вже не коментувала особисте життя.

Вдруге вона не вийшла заміж, бо, за її словами, вона сфокусувалась на кар'єрі. Наразі в її житті єдиний чоловік — це її син Веніамін.

