Фото из открытых источников

Поклонники часто спрашивают у музыканта Тараса Тополи, будет ли он политиком. На этот раз высказалась его жена, певица Елена Тополя

Об этом артистка рассказала в интервью в шоу "В постели", передает RegioNews.

По словам Елены, она не хотела бы иметь статус жены политика. Она объяснила, что как музыкант только недавно получила свободу. Поэтому она не чувствует, что готова к новым ограничениям и регламентам.

При этом Елена Тополя добавила, что она бы поддержала мужчину в любом его решении, но морально не готова.

"Я не против. Я просто не готова к этому. Мне страшно, потому что это забирает определенную свободу. Я только позволила себе свободу. Я не хочу пока это все представлять. Мне кажется, что это очень сложно. Я не знаю, не сойду ли с ума на второй день", - признается певица.

Напомним, в ночь на 23 июня во время обстрела столицы пострадала квартира семьи музыканта. Тогда российская баллистическая ракета попала в дом напротив.

При этом Елена Тополя рассказывала, что пока продолжает жить в своей квартире. По ее словам, там есть кровать, вода и газ. Артистка описала это словами: "жить можно". Параллельно они с мужем ищут новое жилье.