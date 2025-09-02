19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
02 сентября 2025, 00:50

Певица Елена Тополя призналась, хотела бы она, чтобы ее муж стал политиком

02 сентября 2025, 00:50
Фото из открытых источников
Поклонники часто спрашивают у музыканта Тараса Тополи, будет ли он политиком. На этот раз высказалась его жена, певица Елена Тополя

Об этом артистка рассказала в интервью в шоу "В постели", передает RegioNews.

По словам Елены, она не хотела бы иметь статус жены политика. Она объяснила, что как музыкант только недавно получила свободу. Поэтому она не чувствует, что готова к новым ограничениям и регламентам.

При этом Елена Тополя добавила, что она бы поддержала мужчину в любом его решении, но морально не готова.

"Я не против. Я просто не готова к этому. Мне страшно, потому что это забирает определенную свободу. Я только позволила себе свободу. Я не хочу пока это все представлять. Мне кажется, что это очень сложно. Я не знаю, не сойду ли с ума на второй день", - признается певица.

Напомним, в ночь на 23 июня во время обстрела столицы пострадала квартира семьи музыканта. Тогда российская баллистическая ракета попала в дом напротив.

При этом Елена Тополя рассказывала, что пока продолжает жить в своей квартире. По ее словам, там есть кровать, вода и газ. Артистка описала это словами: "жить можно". Параллельно они с мужем ищут новое жилье.

шоу-бизнес
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
07 августа 2025
