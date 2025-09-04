Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Злата Огневич выросла в Крыму. Она рассказала, что перед "школьным шоппингом" нужно было хорошо поработать летом. Артистка вспоминает, что начала что-либо зарабатывать уже с 10 лет. По словам певицы, ей требовалась финансовая независимость. Потому за туристический сезон она стремилась заработать деньги на следующие девять месяцев.

"Что я только не делала! Например, взвешивала людей, работала в ларьке, продавала пиво, сигареты, шоколадки. Потом работала в шоупрограмме, у меня было свое целое отделение. Еще была официанткой, кассиром в пиццерии", - говорит Злата Огневич.

Справка. В 2021 году Злата Огневич стала героиней шоу "Холостячка" на СТБ. В финале ее избранником стал предприниматель Андрей Задворный. Однако впоследствии выяснилось, что отношения у них не сложились. После этого певица открыто не рассказывала о своей личной жизни.