В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
Певица Злата Огневич призналась, на чем заработала первые деньги

Фото из открытых источников
До того как начать музыкальную карьеру, Злата Огневич уже работала. Артистка рассказала, какие работы стали ее первыми

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Злата Огневич выросла в Крыму. Она рассказала, что перед "школьным шоппингом" нужно было хорошо поработать летом. Артистка вспоминает, что начала что-либо зарабатывать уже с 10 лет. По словам певицы, ей требовалась финансовая независимость. Потому за туристический сезон она стремилась заработать деньги на следующие девять месяцев.

"Что я только не делала! Например, взвешивала людей, работала в ларьке, продавала пиво, сигареты, шоколадки. Потом работала в шоупрограмме, у меня было свое целое отделение. Еще была официанткой, кассиром в пиццерии", - говорит Злата Огневич.

Справка. В 2021 году Злата Огневич стала героиней шоу "Холостячка" на СТБ. В финале ее избранником стал предприниматель Андрей Задворный. Однако впоследствии выяснилось, что отношения у них не сложились. После этого певица открыто не рассказывала о своей личной жизни.

