01:25  03 сентября
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
00:25  03 сентября
Стало известно, кто будет продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026"
16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2025, 02:25

"Дешевая сенсация": Тина Кароль жестко ответила на хейт

03 сентября 2025, 02:25
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В соцсетях после недавнего выступления Тины Кароль певицу стали обвинять в звездной болезни. Блогер заявил, что артистка якобы отказала публике в фото, а также просто развернулась и ушла.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews .

По словам мужчины, артистка якобы разгоняла людей с охраной. Однако певица не согласилась с этими обвинениями. Она заявила, что это всего лишь дешевая сенсация и спекуляция на ее имени.

"Я всегда была и остаюсь с ними, всегда нахожу время для общения и всегда благодарна за любовь, которой меня одаривают. Когда охрана просит человека отойти, то это не является проявлением пренебрежения, а является вопросом безопасности, которая является обязанностью тех, кто отвечает за мой путь к сцене или после концерта. Записывать хайповые видосы об обратном означает вводить людей в заблуждение и сознательно атаковать мою репутацию. Но время, когда кто-то измеряет собственную стоимость количеством просмотров, полученных ложью, прошло. Концерт был великолепен", - ответила на критику артистка.

Справка. В 2008 году Тина Кароль вышла замуж за продюсера Евгения Огира. В том же году у них родился сын Вениамин. В 2013 году мужчина певицы скончался от рака желудка.

Сейчас 16-летний сын артистки учится в Великобритании. Свою личную жизнь артистка не комментирует. В СМИ часто появляются слухи о ее романах или даже тайных браках, но артистка ни разу это не подтвердила.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес певица
"Не хотела, чтобы он рос как-то по-мажорски": Тина Кароль рассказала, на кого учится ее сын
02 сентября 2025, 03:50
Ресторатор Евгений Клопотенко нашел девушку
02 сентября 2025, 03:30
Актриса Даша Трегубова объяснила, почему не общается с родным отцом
02 сентября 2025, 01:30
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Из-за атаки российских дронов на Знаменку повреждены десятки домов, пятеро раненых
03 сентября 2025, 07:14
В Деснянском районов Киева упал БпЛА – подробности инцидента
03 сентября 2025, 07:07
На Кировоградщине из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура: ряд поездов задерживается
03 сентября 2025, 07:02
Люксембург планирует уложиться финансово в оружие для Украины
03 сентября 2025, 02:55
Великобритания готовит новые санкции против РФ
03 сентября 2025, 01:55
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
03 сентября 2025, 01:25
"Я узнал интересные вещи": Трамп сделал новое заявление о войне в Украине
03 сентября 2025, 00:55
Стало известно, кто будет продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026"
03 сентября 2025, 00:25
В августе в Украине очистили более 5 тысяч гектаров сельхозземель
02 сентября 2025, 23:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »