В соцсетях после недавнего выступления Тины Кароль певицу стали обвинять в звездной болезни. Блогер заявил, что артистка якобы отказала публике в фото, а также просто развернулась и ушла.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews .

По словам мужчины, артистка якобы разгоняла людей с охраной. Однако певица не согласилась с этими обвинениями. Она заявила, что это всего лишь дешевая сенсация и спекуляция на ее имени.

"Я всегда была и остаюсь с ними, всегда нахожу время для общения и всегда благодарна за любовь, которой меня одаривают. Когда охрана просит человека отойти, то это не является проявлением пренебрежения, а является вопросом безопасности, которая является обязанностью тех, кто отвечает за мой путь к сцене или после концерта. Записывать хайповые видосы об обратном означает вводить людей в заблуждение и сознательно атаковать мою репутацию. Но время, когда кто-то измеряет собственную стоимость количеством просмотров, полученных ложью, прошло. Концерт был великолепен", - ответила на критику артистка.

Справка. В 2008 году Тина Кароль вышла замуж за продюсера Евгения Огира. В том же году у них родился сын Вениамин. В 2013 году мужчина певицы скончался от рака желудка.

Сейчас 16-летний сын артистки учится в Великобритании. Свою личную жизнь артистка не комментирует. В СМИ часто появляются слухи о ее романах или даже тайных браках, но артистка ни разу это не подтвердила.