На Сумщині знайшли мертвим відомого журналіста
На Київщині сталася потрійна ДТП: постраждали чотири людини
У Миколаєві в тепломережі знайшли муміфіковане тіло
08 вересня 2025, 23:45

"У нас велика добірка": Олена Тополя зізналась, які інтимні відео вона має з чоловіком

08 вересня 2025, 23:45
Фото з відкритих джерел
Тарас та Олена Тополі разом багато років, і виховують трьох дітей. При цьому пара досі експериментує. За словами Олени, у них є особисті відео в домашньому архіві

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

На питання журналісти про те, чи знімають Олена та Тарас home video, співачка відповіла згодою. За її словами, в них є велика колекція таких кадрів.

"Звісно, знімали home video. У нас велика добірка", - каже артистка.

Також під час інтерв'ю співачка зізналась, що бували випадки, коли вона влаштовувала чоловіку сцени ревнощів.

Нагадаємо, раніше Олена Тополя зізналась, що не хотіла б політичної кар'єри її чоловіка. За словами співачки, вона б підтримала будь-яке рішення Тараса. Проте сама вона не готова до статусу дружини політика.

