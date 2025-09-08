Фото з відкритих джерел

Тарас та Олена Тополі разом багато років, і виховують трьох дітей. При цьому пара досі експериментує. За словами Олени, у них є особисті відео в домашньому архіві

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

На питання журналісти про те, чи знімають Олена та Тарас home video, співачка відповіла згодою. За її словами, в них є велика колекція таких кадрів.

"Звісно, знімали home video. У нас велика добірка", - каже артистка.

Також під час інтерв'ю співачка зізналась, що бували випадки, коли вона влаштовувала чоловіку сцени ревнощів.

Нагадаємо, раніше Олена Тополя зізналась, що не хотіла б політичної кар'єри її чоловіка. За словами співачки, вона б підтримала будь-яке рішення Тараса. Проте сама вона не готова до статусу дружини політика.