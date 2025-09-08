21:50  08 вересня
На Сумщині знайшли мертвим відомого журналіста
19:43  08 вересня
На Київщині сталася потрійна ДТП: постраждали чотири людини
19:07  08 вересня
У Миколаєві в тепломережі знайшли муміфіковане тіло
08 вересня 2025, 23:05

"Не використовуйте мої відео": Леся Нікітюк пригрозила шахраям судом

08 вересня 2025, 23:05
Фото з відкритих джерел
Невідомі використали ім'я Лесі Нікітюк для реклами казино. Це обурило артистку. Вона відреагувала емоційно

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Як виявилось, шахраї стали використовувати для реклами казино відео, де нібито Леся сама пропонує пограти в азартні ігри. При цьому сама ведуча дала зрозуміти, що насправді не має жодного стосунку до цієї кампанії. Невідомі просто вирішили скористатися її ім'ям, щоб заманити аудиторію.

Ведуча закликала прихильників скаржитися на такі дописи, коли вони їх побачать. Водночас шахраям Нікітюк пригрозила судом.

"Казино, йдіть н*х*й, будь ласка. І не використовуйте мої відео для своїх ср*них реклам! Підете в суд - у мене юрист дивовижний! Я попередила! Друзі, бачите - кидайте скаргу", - написала Леся.

Нагадаємо, що 20 червня Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого.

шоу-бизнес Леся Нікітюк
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
В Україні заблокували ще 22 інстаграм-блогерів з аудиторією 2,8 млн за рекламу казино
09 вересня 2025, 00:48
Сімейна трагедія в Кривому Розі: чоловік убив бабусю й дідуся
09 вересня 2025, 00:30
В Одесі чоловік розтрощив майже 30 пам’ятників на кладовищі
09 вересня 2025, 00:11
"У нас велика добірка": Олена Тополя зізналась, які інтимні відео вона має з чоловіком
08 вересня 2025, 23:45
У ДСНС розповіли про наслідки удару росіян по Кабміну
08 вересня 2025, 23:15
Обіцяв "стерти" з бази та допомогти втекти за кордон: на Львівщині затримали переправника ухилянтів
08 вересня 2025, 22:49
У Хмельницькому чоловік у дворі будинку підірвав гранату
08 вересня 2025, 22:47
По 5 гривень уже не буде: експерт розповів, що чекати від цін на картоплю в Україні
08 вересня 2025, 22:45
На Харківщині внаслідок вибуху невідомого предмета постраждали діти
08 вересня 2025, 22:14
