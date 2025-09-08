Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Як виявилось, шахраї стали використовувати для реклами казино відео, де нібито Леся сама пропонує пограти в азартні ігри. При цьому сама ведуча дала зрозуміти, що насправді не має жодного стосунку до цієї кампанії. Невідомі просто вирішили скористатися її ім'ям, щоб заманити аудиторію.

Ведуча закликала прихильників скаржитися на такі дописи, коли вони їх побачать. Водночас шахраям Нікітюк пригрозила судом.

"Казино, йдіть н*х*й, будь ласка. І не використовуйте мої відео для своїх ср*них реклам! Підете в суд - у мене юрист дивовижний! Я попередила! Друзі, бачите - кидайте скаргу", - написала Леся.

Нагадаємо, що 20 червня Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого.