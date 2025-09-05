Фото из открытых источников

Близнецы Владимир и Александр стали известны благодаря шоу Фабрика звезд в 2000-х. Однако, как оказалось, их контракты на пике популярности не были сказочными.

Об этом артисты рассказали в проекте "NaBari", передает RegioNews.

По словам братьев, тогда система выплат в украинском шоу-бизнесе была такова, что молодые исполнители могли получать лишь небольшой процент гонораров. Например, когда на пике их популярности их выступление стоило условно 1 000 долларов, они получали всего 100 (т.е. 50 долларов на каждого).

Однако при этом Александр и Владимир не жалуются. Ребята считают, что этот опыт закалил их и многому научил.

"К сожалению, все тогда были при таких условиях. И тогда такие кабальные условия были не только у нас. Типа у нас еще был хороший контракт по сравнению с другими шоу. У нас, как минимум, концерты были, потому что у других типа не было ни концертов, еще и вся интеллектуальная собственность принадлежит не тебе. Ну типа как для старта – это реально, как для жизни – нет. Хорошо, что мы это пережили", – говорят артисты.

Справка. Братья Борисенко – дуэт близнецов Александра и Владимира. Они стали популярны благодаря третьему сезону "Фабрика звезд". Впоследствии братья выпускали песни и были телеведущими. После этого произошла "тишина" в информационном пространстве. Однако в 2024 году они на концерте MamaRika выступили, переведя свой хит - "Найди меня на звездном берегу.