29 августа
Россияне атаковали Запорожье, в городе пожар
22:44  29 августа
В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
29 августа 2025, 23:54

Известный бренд отказался от контракта с Каменскими после ее скандала с российскими песнями

29 августа 2025, 23:54
Недавно Настя Каменских на выступлении в США начала вдруг снова исполнять песни на русском и говорить, что речь не имеет значения. Теперь бренд, с которым у нее контракт с 2021 года, разорвали с ней связи

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

Ювелирный бренд "Золотой Возраст" расторг контракт с певицей Настей Каменских после ее высказываний о языке на концерте в США. Пользователи социальных сетей под этим видео начали отмечать бренд и говорить, что, мол, не может быть лицом бренда человек, который продолжает лицемерить и говорить по-русски.

В результате "Золотой век" принял решение прекратить сотрудничество с артисткой.

"Опираясь на ценности и принципы компании Золотой Возраст, мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года", - говорится в заявлении.

Напомним, что сейчас Настя Каменских находится в США на гастролях. Там во время выступления она снова начала петь песни на русском языке и даже говорить на русском во время концерта.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами", - говорила Каменских.

Следует отметить, что ранее в интервью Настя Каменских говорила, что в старый русскоязычный репертуар возвращаться уже не станет.

