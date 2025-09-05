16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
UA | RU
UA | RU
05 вересня 2025, 19:30

Втратила купу грошей: скільки Настя Каменських могла заробляти на рекламі Золотого віку до скандалу

05 вересня 2025, 19:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співачка Настя Каменських нещодавно втратила контракт із Золотим віком через скандал з її концертом у США. Тепер стало відомо, якими могли бути її заробітки

Цю інформацію обговорюють у соцмережах, передає RegioNews.

У ЗМІ з'явилась інформація, що Настя Каменських могла заробляти на колаборації із "Золотим віком" мільйон доларів щороку. Якщо враховувати, що артистка працювала з брендом кілька років, то цифра виходить вражаюча. Для таких прибутків артистам зазвичай потрібно відіграти десятки турів.

Нагадаємо, що зараз Настя Каменських знаходиться у США на гастролях. Там під час виступу вона знову почала співати пісні російською мовою та навіть розмовляти російською під час концерту.

"Неважливо, якого кольору в тебе шкіра, неважливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яку розуміє весь світ, – любов. Найголовніше почуття у світі. Правда, Маямі", - говорила Каменських.

Після цього бренд "Золотий вік" заявив про припинення співпраці зі співачкою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес співачка Настя Каменских
"Дешева сенсація": Тіна Кароль жорстко відповіла на хейт
03 вересня 2025, 02:25
Донька Полякової показала, як живе в США з чоловіком
03 вересня 2025, 01:25
Стало відомо, хто буде продюсером Нацвідбору на "Євробачення-2026"
03 вересня 2025, 00:25
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
З Ужгорода буде пряма залізнична колія до ЄС
05 вересня 2025, 20:08
На Черкащині стартувало будівництво заводу із виробництва картоплі фрі
05 вересня 2025, 19:55
На Херсонщині різко впала врожайність
05 вересня 2025, 19:48
Скандального депутата від ОПЗЖ можуть екстрадувати з Дубаю в Україну
05 вересня 2025, 19:28
Адміністратора каналу "Мелітополь – це Україна" взяли в заручники росіяни та засудили на 15 років
05 вересня 2025, 18:54
Кличко звільнив з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА
05 вересня 2025, 18:49
Не склав НМТ – йди на "нульовий курс": МОН готує нововведення
05 вересня 2025, 18:34
Netflix профінансу 20 українських фільмів: що у списку
05 вересня 2025, 18:30
Росіяни продовжули штурми на заході Запорізької області - ISW
05 вересня 2025, 18:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »