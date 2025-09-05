Фото з відкритих джерел

Співачка Настя Каменських нещодавно втратила контракт із Золотим віком через скандал з її концертом у США. Тепер стало відомо, якими могли бути її заробітки

Цю інформацію обговорюють у соцмережах, передає RegioNews.

У ЗМІ з'явилась інформація, що Настя Каменських могла заробляти на колаборації із "Золотим віком" мільйон доларів щороку. Якщо враховувати, що артистка працювала з брендом кілька років, то цифра виходить вражаюча. Для таких прибутків артистам зазвичай потрібно відіграти десятки турів.

Нагадаємо, що зараз Настя Каменських знаходиться у США на гастролях. Там під час виступу вона знову почала співати пісні російською мовою та навіть розмовляти російською під час концерту.

"Неважливо, якого кольору в тебе шкіра, неважливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яку розуміє весь світ, – любов. Найголовніше почуття у світі. Правда, Маямі", - говорила Каменських.

Після цього бренд "Золотий вік" заявив про припинення співпраці зі співачкою.