Маша Полякова только недавно вышла замуж. Первое время она жила у семьи мужа, но теперь они арендовали собственную квартиру

В соцсетях дочь Оли Поляковой показала новую квартиру в Америке, которую она арендует с мужем. По словам Маши, здесь пока почти ничего нет: в комнате, которую она показала, действительно голые стены. Однако девушка уже планирует, как будет превращать это в уютный уголок.

По словам Маши, она уже заказала мебель для спальни и гостиной. Потому скоро в квартире, где она будет жить с мужем, будет другая атмосфера.

Напомним, недавно старшая дочь Оли Поляковой удивила новостью о свадьбе. Маша вышла замуж за молодого музыканта Эдена Пассарелли. Звездная мама в социальной сети поздравила дочь и новоиспеченного зятя. При этом певица в шутку заметила, что о свадьбе дочери узнала из соцсетей.