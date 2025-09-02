Фото з відкритих джерел

Акторка Даша Трегубова зізналась, що не підтримує зв'язок із батьком. За її словами, ця ситуація триває давно

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

Даша Трегубова розповіла, що її тато був моряком, через що вона рідко його бачила. Виховувала її бабуся. Згодом тато поїхав до Канади й просто зник. Сьогодні акторка не спілкується ані з ним, ані з його новою родиною.

При цьому вона знає, що в нього було багато офіційних та неофіційних стосунків. Даша Тругубова додає, що у неї до батька дуже багато претензій.

"Ми дуже давно з батьком не спілкуємось, і ініціатив ні з якого боку не було. Але я вважаю, що все в житті, ті люди, які тобі зараз потрібні, вони зараз с тобою є. Якщо хтось потрібен – він з'являється. А якщо якась історія закінчилась – вона має закінчитись", - вважає акторка.

Довідка. Даша Трегубова — українська телеведуча, акторка, сценаристка, продюсерка та режисерка. Багатьом українцям вона відома за шоу "X-фактор" та "Все буде добре". Також вона має чимало ролей в українських серіалах та кіно. Від шлюбу з українським бізнесменом має доньку Поліну (2011 р.н.).