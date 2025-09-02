19:33  01 вересня
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2025, 01:30

Акторка Даша Трегубова пояснила, чому не спілкується з рідним батьком

02 вересня 2025, 01:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Акторка Даша Трегубова зізналась, що не підтримує зв'язок із батьком. За її словами, ця ситуація триває давно

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

Даша Трегубова розповіла, що її тато був моряком, через що вона рідко його бачила. Виховувала її бабуся. Згодом тато поїхав до Канади й просто зник. Сьогодні акторка не спілкується ані з ним, ані з його новою родиною.

При цьому вона знає, що в нього було багато офіційних та неофіційних стосунків. Даша Тругубова додає, що у неї до батька дуже багато претензій.

"Ми дуже давно з батьком не спілкуємось, і ініціатив ні з якого боку не було. Але я вважаю, що все в житті, ті люди, які тобі зараз потрібні, вони зараз с тобою є. Якщо хтось потрібен – він з'являється. А якщо якась історія закінчилась – вона має закінчитись", - вважає акторка.

Довідка. Даша Трегубова — українська телеведуча, акторка, сценаристка, продюсерка та режисерка. Багатьом українцям вона відома за шоу "X-фактор" та "Все буде добре". Також вона має чимало ролей в українських серіалах та кіно. Від шлюбу з українським бізнесменом має доньку Поліну (2011 р.н.).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес акторка
"Звучить пафосно, але це зовсім не так": ведучий Анатолій Анатоліч розповів, скільки платить за особистого водія дітям
30 серпня 2025, 00:40
"Ми ховалися від ракет": акторка Анастасія Цимбалару зізналась, який момент в її кар'єрі був найважчим
30 серпня 2025, 00:20
Відомий бренд відмовився від контракту з Каменських після її скандалу з російськими піснями
29 серпня 2025, 23:54
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Ціни на "борщовий набір" змінились: скільки доведеться витрачати українцям
02 вересня 2025, 02:50
"Це дуже складне кіно": відома акторка розповіла про фільм, який Україна відправила на Оскар
02 вересня 2025, 02:30
В Угорщині з'явилась українська школа
02 вересня 2025, 01:50
Співачка Олена Тополя зізналась, чи хотіла б вона, щоб її чоловік став політиком
02 вересня 2025, 00:50
Настя Каменських після скандалу відреагувала на припинення контракту з відомим брендом
02 вересня 2025, 00:30
"Ти по-любому когось отруїш": Євген Клопотенко висловився щодо скандалу в ресторані Міши Кацуріна
01 вересня 2025, 23:50
Харків'яни зможуть побачити Марс: у місті відкриють сучасний телескоп
01 вересня 2025, 23:30
У Дніпрі викрили масштабну мережу наркоторговців
01 вересня 2025, 22:55
На Запоріжжі з'явилась нова підземна школа
01 вересня 2025, 22:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »