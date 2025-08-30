22:53  29 августа
Россияне атаковали Запорожье, в городе пожар
22:44  29 августа
В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
30 августа 2025, 00:20

"Мы скрывались от ракет": актриса Анастасия Цимбалару призналась, какой момент в ее карьере был самым трудным

30 августа 2025, 00:20
Фото из открытых источников
Известная актриса рассказала, какой опыт в ее карьере был самым трудным. Оказалось, что это тот проект, который сделал ее звездой

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

По словам Анастасии Цимбалара, это был сериал "Следователь". Проект сделал его очень популярным, но производство было сложным. Особенно из-за ночных обстрелов и блекаутов.

"Проект пришелся как раз на декабрь-ноябрь прошлого года, когда каждую ночь у нас были страшные обстрелы, и был период, когда снова вернулись блекауты. То есть ты всю ночь сидишь в паркинге, ты не спишь, разумеется, к утру ты в этом состоянии едешь работать 12 часов. То есть мы не спали от слова совсем. В то время, когда мы могли спать, мы прятались от ракет", - рассказала актриса.

Анастасия Цымбалару напоминает, что условия на съемочной площадке были не слишком приятными. Из-за отсутствия света и отопления в павильоне было постоянно холодно. Многие из команды тогда болели, как и она сама.

"Таких сложных условий, пожалуй, у меня никогда не было. Это был павильон, который не отапливался, где люди были в куртках, в шапках, в углах. Вы работаете голые, раздетые, у вас пар изо рта... Мы все очень ужасно болели. Там уже на седьмой смене я была на антибиотиках с температурой 38. У девушек начались женские проблемы, потому что ноги в холоде постоянно", – говорит артистка.

Справка. Анастасия Цимбалару – украинская актриса театра и кино. Многим зрителям известна по сериалу "Следователь". Была замужем за актером Григорием Баклановым с 2021 года. Уже в марте 2024 года они объявили о разводе.

