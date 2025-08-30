22:53  29 августа
Россияне атаковали Запорожье, в городе пожар
22:44  29 августа
В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
UA | RU
UA | RU
30 августа 2025, 00:40

"Звучит пафосно, но это совсем не так": ведущий Анатолий Анатолич рассказал, сколько платит за личного водителя детям

30 августа 2025, 00:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ведущий Анатолий Анатолич для своих детей нанял женщину, которая возит их в школу и садик. По его словам, это не прихоть, а необходимость

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Ведущий объяснил, что и он, и его жена Юлия физически не успевают совмещать работу и логистику троих детей. Они проживают под Киевом, дочери Лолита и Алиса учатся в Пуще-Водице, посещают кружки на Оболони, а младший сын Нил ходит в садик. Поэтому, чтобы успеть повсюду, было решено нанять водительницу. На это семья тратит 30 тысяч в месяц.

"Личная водитель звучит пафосно, но это совсем не так. Просто самостоятельно тратить 2-3 часа каждый день на развозку детей мы не можем - пришлось бы отказаться от работы", - говорит Анатолий Анатолич.

Справка. Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) – украинский шоумен, ведущий. Многим украинцам он известен по проектам "Завтрак с 1+1", "Утро с Украиной", "Голос країни". Женат на пресс-атташе Бойко Юлии. Вместе они воспитывают дочерей Алису (2011) и Лолиту (28.03.2013) и сына Нила (20.07.2021).

Крестной мамой Алисы является певица Светлана Лобода, а крестным - автор "Квартал 95" Вадим Переверзев.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Победительницу Холостяка-13 вызвали в суд в Германию: что произошло
29 августа 2025, 03:30
Группа Ziferblat до сих пор "платит" за Евровидение
29 августа 2025, 02:30
"Мне впервые было так страшно": актриса Анна Саливанчук рассказала о ее эмоциях во время обстрела Киева
28 августа 2025, 23:45
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Какие купюры в Украине подделывают чаще всего: как защищают банкноты
30 августа 2025, 02:00
Ваучеры на обучение: какие профессии выбирают украинцы
30 августа 2025, 01:40
В Киеве стало больше офисов: с чем это связано
30 августа 2025, 01:20
Украинским фермерам будет компенсация от государства: кого коснется
30 августа 2025, 01:00
"Мы скрывались от ракет": актриса Анастасия Цимбалару призналась, какой момент в ее карьере был самым трудным
30 августа 2025, 00:20
Известный бренд отказался от контракта с Каменскими после ее скандала с российскими песнями
29 августа 2025, 23:54
Никак не могут продать: в ЕС резко обвалились цены на картошку – почему
29 августа 2025, 23:13
Россияне атаковали Запорожье, в городе пожар
29 августа 2025, 22:53
В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
29 августа 2025, 22:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »