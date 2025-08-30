Фото из открытых источников

Ведущий Анатолий Анатолич для своих детей нанял женщину, которая возит их в школу и садик. По его словам, это не прихоть, а необходимость

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Ведущий объяснил, что и он, и его жена Юлия физически не успевают совмещать работу и логистику троих детей. Они проживают под Киевом, дочери Лолита и Алиса учатся в Пуще-Водице, посещают кружки на Оболони, а младший сын Нил ходит в садик. Поэтому, чтобы успеть повсюду, было решено нанять водительницу. На это семья тратит 30 тысяч в месяц.

"Личная водитель звучит пафосно, но это совсем не так. Просто самостоятельно тратить 2-3 часа каждый день на развозку детей мы не можем - пришлось бы отказаться от работы", - говорит Анатолий Анатолич.

Справка. Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) – украинский шоумен, ведущий. Многим украинцам он известен по проектам "Завтрак с 1+1", "Утро с Украиной", "Голос країни". Женат на пресс-атташе Бойко Юлии. Вместе они воспитывают дочерей Алису (2011) и Лолиту (28.03.2013) и сына Нила (20.07.2021).

Крестной мамой Алисы является певица Светлана Лобода, а крестным - автор "Квартал 95" Вадим Переверзев.