29 августа 2025, 13:59

Юрий Никитин рассказал, где живет и учится его дочь от Ольги Горбачевой

29 августа 2025, 13:59
Фото: Instagram/yuriynikitin
Старшая дочь Юрия Никитина находится в Нью-Йорке, где объединяет обучение в университете с развитием музыкальной карьеры

Об этом он рассказал в своем Instagram, передает RegioNews.

Украинский продюсер Юрий Никитин рассказал о жизни и учебе своей старшей дочери Полины, родившейся в браке с артисткой Ольгой Горбачевой. Девушка сейчас находится в США вместе с мамой и младшей сестрой.

20-летняя Полина учится в Нью-Йорке, в частном университете New School. Параллельно с обучением она развивает музыкальную карьеру, работая над собственными творческими проектами на международном рынке. Юрий Никитин отметил, что дочь строит свою деятельность в сфере музыки на одном из самых конкурентных рынков мира.

Полина Никитина живет в Нью-Йорке

Кроме музыки, Полина занимается самостоятельной работой по развитию английского языка и разработала собственную методику для совершенствования разговорных навыков. По словам продюсера, этот подход направлен на творческих личностей, планирующих карьеру за границей и стремящихся быстро улучшить языковые навыки.

Напомним, в июле этого года Ольга Горбачева сообщила о разводе с Юрием Никитином. Несмотря на разрыв, артистка рассказывала, что они продолжают воспитывать дочерей вместе.

Ранее сообщалось, Леся Никитюк пыталась сохранить конфиденциальность личной жизни, но известный блоггер раскрыл вероятное имя ее сына .

