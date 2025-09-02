Фото з відкритих джерел

Прихильники часто питають в музиканта Тараса Тополі, чи буде він політиком. На цей раз висловилась його дружина, співачка Олена Тополя

Про це артистка розповіла в інтерв'ю у шоу "У ліжку", передає RegioNews.

За словами Олени, вона б не хотіла мати статус дружини політика. Вона пояснила, що як музикант сама лише нещодавно отримала свободу. Тому вона не відчуває, що була б готова до нових обмежень та регламентів.

При цьому Олена Тополя додала, що вона підтримала б чоловіка в будь-якому його рішенні, але морально не готова.

"Я не проти. Я просто не готова до цього. Мені лячно, тому що це забирає певну свободу. Я тільки дозволила собі свободу. Я не хочу поки це все уявляти. Мені здається, що це дуже складно. Я не знаю, чи не зійду з розуму на другий день", - зізнається співачка.

Нагадаємо, в ніч проти 23 червня під час обстрілу столиці постраждала квартира родини музиканта. Тоді російська балістична ракета влучила в будинок навпроти.

При цьому Олена Тополя розповідала, що поки що продовжує жити у своїй квартирі. За її словами, там є ліжко, вода та газ. Артистка описала це словами: "жити можна". Паралельно вони з чоловіком шукають нове житло.