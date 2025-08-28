Фото из открытых источников

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Появился официальный трейлер в британскую драму "Urchin" ("Ежик"). Это дебютная режиссерская работа британского актера Гарриса Дикинсона, известного по фильмам "Хорошая плохая девочка", "Треугольник печали" и "Пляжные крысы". Фильм уже был отмечен призом от Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале.

Одну из важных ролей здесь исполняет украинская актриса Карина Химчук, известная по фильму "Ты меня любишь?" Она играет девушку Рамону, которая становится частью драматического путешествия героя.

В Великобритании и Ирландии фильм выйдет в прокат уже в октябре этого года.

