28 августа
Показали трейлер британского фильма, в котором сыграла украинская актриса
23:40  27 августа
В Запорожье на Хортице случайно обнаружили уникальный артефат
22:45  27 августа
В Киеве дрон упал во дворе жилого дома
Фото из открытых источников
Украинская актриса Карина Химчук появилась в британской драме. Лента уже получила первые одобрительные отзывы

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Появился официальный трейлер в британскую драму "Urchin" ("Ежик"). Это дебютная режиссерская работа британского актера Гарриса Дикинсона, известного по фильмам "Хорошая плохая девочка", "Треугольник печали" и "Пляжные крысы". Фильм уже был отмечен призом от Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале.

Одну из важных ролей здесь исполняет украинская актриса Карина Химчук, известная по фильму "Ты меня любишь?" Она играет девушку Рамону, которая становится частью драматического путешествия героя.

В Великобритании и Ирландии фильм выйдет в прокат уже в октябре этого года.

Напомним, ранее в сети показали первый трейлер фильма "2000 метров к Андреевке". В описании ленты говорят, что это история о бойцах Третьей штурмовой бригады, борющихся за каждый метр украинской земли.

кино культура
