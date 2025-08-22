23:11  21 августа
22 августа 2025, 03:15

На фестивале в США показали уникальную скульптуру из Днепра

22 августа 2025, 03:15
Фото: facebook.com/MykolaKabluka
Творческая команда из Днепра доставила в США авторскую световую скульптуру. Фирма "Эксполайт" будет участвовать в культовом международном арт-фестивале Burning Man, который уже через несколько дней стартует в пустыне Black Rock в штате Невада, США

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Первая остановка произошла в Лос-Анджелесе. Со временем скульптуру доставят на арт-событие Burning Man. Это площадка для сотен уникальных инсталляций, перформансов и экспериментов в области искусства и технологий.

С Днепра туда отправили скульптуру "The Point of Unity". Это световая конструкция, передающая идею веры в будущее, силу мечты и созидания. Ее авторы отмечают, что работа символизирует устойчивость и единство украинского народа.

Арт-директор фирмы "Эксполайт" Николай Каблука отметил, что этот фестиваль будет возможностью напомнить миру об украинской культуре. Уже сейчас о скульптуре из Днепра говорят многие украинские и зарубежные СМИ.

Напомним, ранее в Запорожье прошел десятидневный скульптурный симпозиум "Сила Нации", собравший мастеров из разных регионов Украины. Во время мероприятия художники работали с природным камнем, создавая уникальные работы, объединяющие традиции и современность.

