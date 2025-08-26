20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
UA | RU
26 августа 2025, 21:09

Украинские театры стали отказываться от спектаклей по мотивам американского режиссера: названная причина

26 августа 2025, 21:09
иллюстративное фото: из открытых источников
Театры начали отказываться от спектаклей по мотивам Вуди Аллена

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Hromadske.

Как отмечается, несколько больших театров объявили об отмене представлений по мотивам сценариев американского режиссера Вуди Аллена, недавно принявшего участие в московской неделе кино.

В частности, во Львове Национальный театр имени Марии Заньковецкой решил пока не показывать мюзикл "Шары над Бродвеем", созданный на основе сценария одноименного фильма Аллена.

Черновицкий областной музыкально-драматический театр имен Ольги Кобылянской отменил показ спектакля "Ex-comedy летней ночью, или какой глупый весь род человеческий", а молодой театр в Киеве приостановил показы спектакля "Риверсайд драйв" по пьесе Аллена. "

Также руководство театров осудило участие Аллена в международной неделе кино в РФ.

Напомним, известного американского актера и режиссера Вуди Аллена внесли в базу "Миротворец". Его обвиняют в публичной поддержке российской агрессии и сознательном участии в российском пропагандистском мероприятии во время российско-украинской войны.

