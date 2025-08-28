Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

З'явився офіційний трейлер до британської драми "Urchin" ("Їжачок"). Це дебютна режисерська робота британського актора Гарріса Дікінсона, відомого за фільмами "Хороша погана дівчинка", "Трикутник смутку" та "Пляжні щури". Фільм уже відзначили призом від Міжнародної федерації кінопреси на Канському кінофестивалі.

Одну з важливих ролей тут виконує українська акторка Карина Химчук, відома за фільмом "Ти мене любиш?". Вона грає дівчину Рамону, яка стає частиною драматичної подорожі героя.

У Великій Британії та Ірландії фільм вийде в прокат уже в жовтні цього року.

