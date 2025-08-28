10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
28 серпня 2025, 00:30

Показали трейлер британського фільму, в якому зіграла українська акторка

28 серпня 2025, 00:30
Фото з відкритих джерел
Українська акторка Карина Химчук з'явилась у британській драмі. Стрічка вже отримала перші схвальні відгуки

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

З'явився офіційний трейлер до британської драми "Urchin" ("Їжачок"). Це дебютна режисерська робота британського актора Гарріса Дікінсона, відомого за фільмами "Хороша погана дівчинка", "Трикутник смутку" та "Пляжні щури". Фільм уже відзначили призом від Міжнародної федерації кінопреси на Канському кінофестивалі.

Одну з важливих ролей тут виконує українська акторка Карина Химчук, відома за фільмом "Ти мене любиш?". Вона грає дівчину Рамону, яка стає частиною драматичної подорожі героя.

У Великій Британії та Ірландії фільм вийде в прокат уже в жовтні цього року.

Нагадаємо, раніше в мережі показали перший трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки". В описі стрічки кажуть про те, що це історія про бійців Третьої штурмової бригади, які виборюють кожен метр української землі.

