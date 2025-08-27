Фото из открытых источников

Артист решил обжаловать в суде заявления о нем от народной депутатки Марьяны Безуглой. Она ранее обвиняла его в "фейковой мобилизации"

Об этом сообщает OBOZ.UA, передает RegioNews.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя подал иск для опровержения клеветнической информации. Речь идет о ситуации, когда народная депутат Марьяна Безуглая обвинила его в фейковой мобилизации. По словам артиста, она будет нести ответственность за это в суде.

Также он рассказал, что деньги, собранные на "психиатрическую поддержку", будут направлены на помощь детям погибших бойцов 130-го батальона. Напомним, что эти деньги музыкант поначалу хотел предложить "на психиатрическую помощь Безуглой". По его словам, она ответила, что она "хочет потратить эти средства на другие нужды".

"В ответ мы объяснили, что это было бы мошенничеством с нашей стороны, поскольку целью сбора была именно ее диагностика и лечение, а альтернативно — поддержка детей погибших собратьев из 130-го батальона. Поскольку она отказалась от обследования и возможного курса лечения, мы сообщили, что средства будут направлены именно на поддержку детей погибших, как было заявлено при сборе", - говорит Тарас Тополя.

Напомним, 23 июня во время ночных обстрелов Киева пострадала квартира украинского певца и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи.

На новость отреагировала народная депутат Марьяна Безуглая. Она назвала разрушение квартиры певца "кармой" и обвинила музыканта в "фейковой службе" в армии.

В ответ певец объявил о сборе средств на психиатра нардепке.