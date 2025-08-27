01:55  27 августа
Тарас Тополя подал в суд на Безуглую
00:55  27 августа
Известный украинский певец присоединился к ВСУ
20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 01:55

Тарас Тополя подал в суд на Безуглую

27 августа 2025, 01:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Артист решил обжаловать в суде заявления о нем от народной депутатки Марьяны Безуглой. Она ранее обвиняла его в "фейковой мобилизации"

Об этом сообщает OBOZ.UA, передает RegioNews.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя подал иск для опровержения клеветнической информации. Речь идет о ситуации, когда народная депутат Марьяна Безуглая обвинила его в фейковой мобилизации. По словам артиста, она будет нести ответственность за это в суде.

Также он рассказал, что деньги, собранные на "психиатрическую поддержку", будут направлены на помощь детям погибших бойцов 130-го батальона. Напомним, что эти деньги музыкант поначалу хотел предложить "на психиатрическую помощь Безуглой". По его словам, она ответила, что она "хочет потратить эти средства на другие нужды".

"В ответ мы объяснили, что это было бы мошенничеством с нашей стороны, поскольку целью сбора была именно ее диагностика и лечение, а альтернативно — поддержка детей погибших собратьев из 130-го батальона. Поскольку она отказалась от обследования и возможного курса лечения, мы сообщили, что средства будут направлены именно на поддержку детей погибших, как было заявлено при сборе", - говорит Тарас Тополя.

Напомним, 23 июня во время ночных обстрелов Киева пострадала квартира украинского певца и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи.

На новость отреагировала народная депутат Марьяна Безуглая. Она назвала разрушение квартиры певца "кармой" и обвинила музыканта в "фейковой службе" в армии.

В ответ певец объявил о сборе средств на психиатра нардепке.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Безуглая Марьяна Тарас Тополя
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
В Сумах после атаки дронов – проблемы с электричеством, водой и транспортом
27 августа 2025, 07:11
Больше территории Англии: в Украине заминировано уже более 139 тысяч квадратных километров
27 августа 2025, 02:30
В Украине начали тестировать сервис базовой соцпомощи
27 августа 2025, 01:30
Известный украинский певец присоединился к ВСУ
27 августа 2025, 00:55
В Украине прогнозируют дефицит пшеницы для муки
27 августа 2025, 00:30
В Харьковской области россияне обстреляли эвакуационный автомобиль
26 августа 2025, 23:55
В Днепре водитель "подрезал" пассажирский автобус
26 августа 2025, 23:35
Тина Кароль призналась, почему у нее не сложилась личная жизнь
26 августа 2025, 23:25
В Харьковской области работница морга обворовывала погибших воинов
26 августа 2025, 23:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »