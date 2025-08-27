Фото из открытых источников

Недавно музыкант рассказал, что он подал в суд на депутата. Теперь она ответила тем же

Об этом сообщила народный депутат в Telegram, передает Regionews.

Марьяна Безуглая написала, что она подает в суд на Тараса Тополь за мошенничество. Также, по ее словам, она готовит запрос о том, где и как артист проходил службу. Она отметила, что хочет проверить, не было ли там у него много "командировок".

"Уверена, что есть. Концерты и тусовки во время войны сами себя не проведут. Но одним СИЗО, а другим ОП. Видите ли, Тополя — это как Гайдай, обнаглевшие приспособленцы, которые считают, что у них абсолютная крыша. Посредственный певец, который "порешал", - пишет народный депутат.

Напомним, 23 июня во время ночных обстрелов Киева пострадала квартира украинского певца и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи.

На новость отреагировала народная депутат Марьяна Безуглая. Она назвала разрушение квартиры певца "кармой" и обвинила музыканта в "фейковой службе" в армии.

В ответ певец объявил о сборе средств на психиатра нардепке. Впоследствии Тарас Тополя заявил, что подал в суд на Безуглую за то, что Марьяна она обвинила его в фейковой мобилизации. По словам артиста, она будет нести ответственность за это в суде.