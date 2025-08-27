10:23  27 серпня
27 серпня 2025, 23:55

"Робимо все самі, не чекаючи виплат": Тарас Тополя розповів про ремонт у квартирі, яка пошкоджена після обстрілу

27 серпня 2025, 23:55
Фото з відкритих джерел
Не так давно у Тараса Тополі та його дружини квартира була пошкоджена внаслідок атаки росіян. Зараз вони активно відновлюють своє житло

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Тараса Тополі, вони з дружиною почали ремонтні роботи майже одразу після того, як обстріл пошкодив їхню квартиру. За його словами, покривання витрат від держави — це дуже бюрократична та довга процедура, а в них на це часу немає.

"Поки не пройшла комісія, нічого ремонтувати не можна було. Після того як усе оглянули й зафіксували, ми почали ремонт. Робимо все самі, не чекаючи виплат. Вони будуть, звісно, не покриють усіх витрат, але сама процедура бюрократична й тривала. А повертатися треба швидко, навчальний рік не чекає, тож відновлюємо житло самотужки", - пояснив артист.

Нагадаємо, в ніч проти 23 червня під час обстрілу столиці постраждала квартира родини музиканта. Тоді російська балістична ракета влучила в будинок навпроти.

При цьому Олена Тополя розповідала, що поки що продовжує жити у своїй квартирі. За її словами, там є ліжко, вода та газ. Артистка описала це словами: "жити можна". Паралельно вони з чоловіком шукають нове житло.

27 серпня 2025
07 серпня 2025
