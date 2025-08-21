19:43  21 августа
Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
19:37  21 августа
В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
21 августа 2025, 20:45

Треть украинцев плохо спит: исследование

21 августа 2025, 20:45
Оказалось, что многие украинцы не выключают уведомления на телефонах и не реагируют на них во время сна. Однако с самим сном у граждан ситуация не самая лучшая

Об этом сообщает "Межа", передает RegioNews.

По данным Rakuten Viber, 37% респондентов оставляют уведомления активными, потому что не реагируют на них во время сна. При этом 12% не выключают звук, потому что они не хотят упустить важное сообщение или звонок. Однако 34% всегда ставят телефон на беззвучный режим. 9% пользователей делают это избирательно.

Кроме того, более трети украинцев спят менее шести часов в сутки. 36% респондентов спят 4–6 часов, 4% — менее 4 часов. Большинство - 43% - получают 7-8 часов сна, еще 14% спят более 8 часов. 3% респондентов рассказали, что недосыпают в будни, а затем компенсируют это в выходные.

Исследование показало, что значительная часть украинцев недосыпает, а смартфон частично влияет на качество их сна.

Напомним, по данным опроса, 47% граждан Украины испытывают высокий уровень стресса. При этом 73% из них имеют хороший показатель адаптивности: люди научились жить в новой реальности и выполнять ежедневные задачи. Самыми уязвимыми категориями называют детей, подростков и молодежь.

Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
