Ілюстративне фото

Виявилось, що багато українців не вимикають сповіщення на телефонах, і не реагують на них під час сну. Проте з самим сном у громадян ситуація не найкраща

Про це повідомляє "Межа", передає RegioNews.

За даними Rakuten Viber, 37% респондентів залишають сповіщення активними, бо не реагують на них під час сну. При цьому 12% не вимикають звук, бо вони не хочуть пропустити важливе повідомлення чи дзвінок. Однак 34% завжди ставлять телефон на беззвучний режим. 9% користувачів роблять це вибірково.

Крім того, понад третина українців сплять менш як шість годин на добу. 36% респондентів сплять 4–6 годин, 4% — менше ніж 4 години. Більшість — 43% — отримують 7–8 годин сну, ще 14% сплять понад 8 годин. 3% респондентів розповіли, що недосипають у будні, а потім компенсують це на вихідних.

Дослідження показало, що значна частина українців недосипає, а смартфон лише частково впливає на якість їхнього сну.

Нагадаємо, за даними опитування 47% громадян України відчувають високий рівень стресу. При цьому 73% з них мають хороший показник адаптивності: тобто, люди навчились жити в новій реальності та виконувати щоденні задачі. Найвразливішими категоріями називають дітей, підлітків та молодь.